人民网北京8月1日电 （记者申佳平）据国家发展改革委官网消息，国家发展改革委、工业和信息化部、公安部、住房和城乡建设部等13个部门近日印发《关于严格执行招标投标法规制度进一步规范招标投标主体行为的若干意见》（以下简称《若干意见》），其中提出严厉打击操纵投标或出借资质等行为导致中标率异常高的“标王”及其背后的违法犯罪团伙。

“招标投标制度是社会主义市场经济体制的重要组成部分，对于充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，更好发挥政府作用，深化投融资体制改革，提高国有资金使用效益，预防惩治腐败具有重要意义。”国家发展改革委法规司负责同志回答记者提问时表示，当前招标投标市场还面临一些亟待解决的突出问题。招标人主体责任落实不到位，各类不合理限制和隐性壁垒尚未完全消除，规避招标、虚假招标、围标串标、有关部门及领导干部插手干预等违法行为仍然易发高发，招标代理服务水平参差不齐，一些评标专家不公正、不专业，导致部分项目中标结果不符合实际需求或者实施效果不佳，制约了招标投标制度竞争择优功能的发挥。

《若干意见》指出，要严格规范投标和履约行为。投标人应当严格遵守有关法律法规和行业标准规范，依法诚信参加投标，自觉维护公平竞争秩序。不得通过受让、租借或者挂靠资质投标；不得伪造、变造资质、资格证书或者其他许可证件，提供虚假业绩、奖项、项目负责人等材料，或者以其他方式弄虚作假投标；不得与招标人、招标代理机构或其他投标人串通投标；不得与评标委员会成员私下接触，或向招标人、招标代理机构、交易平台运行服务机构、评标委员会成员、行政监督部门人员等行贿谋取中标；不得恶意提出异议、投诉或者举报，干扰正常招标投标活动。中标人不得无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，不按照招标文件要求提交履约保证金或履约保函，或者将中标项目转包、违法分包。

同时，《若干意见》要求加大违法投标行为打击力度。密切关注中标率异常低、不以中标为目的投标的“陪标专业户”。重点关注投标人之间存在关联关系、不同投标人高级管理人员之间存在交叉任职、人员混用或者亲属关系、经常性“抱团”投标等围标串标高风险迹象。严厉打击操纵投标或出借资质等行为导致中标率异常高的“标王”及其背后的违法犯罪团伙。经查实存在违法行为的，行政监督部门严格依法实施行政处罚，并按照规定纳入信用记录；对其中负有责任的领导人员和直接责任人员，需要给予党纪、政务处分或组织处理的，移交有关机关、单位依规依纪依法处理；涉嫌犯罪的，及时向有关机关移送。不得以行政约谈、内部处理等代替行政处罚，不得以行政处罚代替刑事处罚。

“招标投标领域问题具有长期性、反复性、顽固性，需要各地方、各有关部门共同努力，系统治理，久久为功。”国家发展改革委法规司负责同志指出，招标投标是重大项目开工前的重要环节，既要坚持公开公平公正，提高投资资金使用效益，又要提升招标采购效率，加快项目建设进度。同时，在当前新冠肺炎疫情防控形势下，提高相关工程、货物和服务采购效率，对于高效做好疫情防控工作十分重要。

据了解，为高效统筹疫情防控和经济社会发展，满足疫情防控需求，有力有序有效推进重大项目建设，积极扩大有效投资，《若干意见》进一步明确，对于涉及应急抢险救灾、疫情防控等紧急情况，以及重大工程建设项目经批准增加的少量建设内容，可以按照《招标投标法》第六十六条和《招标投标法实施条例》第九条规定不进行招标。同时强化项目单位在资金使用、质量安全等方面责任，避免因暗箱操作等违法违规行为造成国有资金浪费或出现工程质量问题。

(责编：申佳平、高雷)

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