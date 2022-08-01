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4月以来多平台因传播色情引流等有害不良信息被依法处置处罚

2022年08月01日17:16 | 来源：人民网
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人民网北京8月1日电 （记者申佳平）据“网信中国”微信公众号消息，今年4月以来，各级网信部门对存在传播色情引流、低俗庸俗、暴力谩骂、诱导打赏等有害不良信息问题的快手、哔哩哔哩、虎牙等平台，依法予以约谈、限期整改、责令关闭账号、罚款等处置处罚。

今年4月以来，中央网信办会同相关部门开展为期三个月的“清朗·整治网络直播、短视频领域乱象”专项行动，集中整治“色、丑、怪、假、俗、赌”等违法违规内容呈现乱象，从严整治功能失范、“网红乱象”、打赏失度、违规营利、恶意营销等突出问题。

专项行动期间，各直播、短视频平台积极开展自查自纠，针对问题全面深入整改，依法依约主动处置处罚违规行为。抖音、淘宝、微信视频号等16家重点直播、短视频平台共处置违规直播间56.3万个，清理违规短视频235.1万条，关闭违规用户账号12万个，处置处罚违规主播、短视频账号21.86万个，推动网络直播、短视频行业信息内容呈现面貌实现初步改观。为解决连麦比赛（PK）低俗恶俗惩罚屡禁不绝问题，抖音、陌陌等取消连麦比赛（PK）惩罚环节；为减少对普通用户非理性消费的刺激，腾讯、斗鱼等取消跨直播间充值打赏广播功能；为进一步加强未成年人网络保护，百度、网易等通过建立便捷通道、简化申请材料、缩短退款时间等方式，积极解决未成年人使用成年人账号打赏问题；为更好维护网络营销秩序，淘宝、京东等加强账号和内容管理，从严处置处罚虚假宣传、恶意营销等违规行为等等。

整治期间，各级网信部门根据网民举报、督导检查、网上巡查发现的线索，依法查处存在信息安全管理漏洞、问题整改不及时不彻底的网站平台134件次，予以行政处罚1200余万元。其中，对存在传播色情引流、低俗庸俗、暴力谩骂、诱导打赏等有害不良信息问题的快手、哔哩哔哩、虎牙等平台，依法予以约谈、限期整改、责令关闭账号、罚款等处置处罚；对集纳传播淫秽色情、赌博等违法信息的葡萄美女直播、雪月直播、萌果直播等106个直播、短视频平台，依法予以下架关停，并将其经营主体纳入应用程序开发者黑名单。地方网信部门约谈网站平台、服务机构等经营主体2万余家次，督促属地直播、短视频平台依法处置处罚存在违规问题的10万粉丝以上账号3335个，其中永久关闭1391个；依法处置处罚存在违规行为的服务机构1061个，其中永久清退256个。

“网信中国”指出，整治网络直播、短视频领域乱象不是一朝一夕之功，需要持续保持高压严管态势，坚持标本兼治、久久为功。网信部门将督促指导直播、短视频平台持续优化重点功能、规范重点环节、健全制度机制，不断加大对违法违规行为的打击力度，推动网络直播、短视频行业规范健康发展，更好维护人民群众合法权益。

(责编：申佳平、高雷)
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