图片来源：国家发展改革委官网

人民网北京8月1日电 （记者申佳平）据国家发展改革委官网消息，《关于印发废旧物资循环利用体系建设重点城市名单的通知》（以下简称《通知》）于近日发布，确定北京市等60个城市为废旧物资循环利用体系建设重点城市。《通知》提出要建设多种形式的二手商品交易渠道，鼓励建设高质量的汽车零部件再制造项目。

《通知》要求，各城市要健全废旧物资回收网络体系，因地制宜提升再生资源分拣加工利用水平，推动二手商品交易和再制造产业发展。重点建设规模化网络化智能化的规范回收站点和符合国家及地方相关标准要求的绿色分拣中心、交易中心，并将塑料废弃物、废旧纺织品规范收集设施作为回收体系建设的重要内容统筹推进，有条件的城市还应建设一批可循环快递包装投放和回收设施。加强对再生资源回收加工利用行业的提质改造和环境监管，推动行业集聚化发展，做好废弃电器电子产品等拆解产物流向监管，改善行业“散乱污”状况。要建设多种形式的二手商品交易渠道，鼓励建设高质量的汽车零部件再制造项目，探索航空器、航空发动机、工业机器人等新领域再制造项目。

《通知》提出，各城市要高度重视，建立相关工作机制，强化资金、用地等要素保障，并推动落实取消二手车限迁等限制性政策，确保建设取得实效，并及时梳理好经验好做法，报送宣传报道材料。省级发展改革委要会同有关部门加大政策和资金支持，对建设过程中出现的问题和困难，及时予以协调和解决，并组织好本省信息上报工作。

(责编：申佳平、高雷)

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