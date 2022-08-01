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纪念中国有电140周年 业内热议绿色电力赋能美好生活

2022年08月01日18:03 | 来源：人民网
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人民网北京8月1日电 （记者杜燕飞）电力是城市发展的血液和命脉。日前，在“绿色电力、美好生活”高峰论坛暨纪念中国有电140周年活动上，与会嘉宾共同探讨和展望“双碳”目标下加快绿色低碳能源转型的路径，分享构建新型电力系统和建设低碳智慧城市的新技术、新产业、新模式，推动绿色低碳赋能美好生活。

中国有电历史开始于140年前，1882年7月26日，中国第一盏电灯在上海亮起。在多方共同努力下，截至2021年底，我国电力装机容量、发电量分别增长至23.8亿千瓦、8.4万亿千瓦时，可再生能源发电装机突破10亿千瓦，水电、风电、光伏发电装机容量均超3亿千瓦，位居世界首位。

“‘双碳’战略下，能源电力发展既充满机遇，也面临挑战。”国家能源局监管总监黄学农表示，要立足以煤为主的基本国情，保障电力安全供应；要通盘谋划，加快发展可再生能源，加快推进电力绿色转型发展；要健全完善能源电力科技创新体系，提升电力自主创新能力；要坚决破除体制机制障碍，加快推进全国统一电力市场体系建设，全面深化电力体制机制改革；要始终坚持以人民为中心的发展思想，持续提升电力服务民生水平。通过完整、准确、全面贯彻新发展理念，扎实推进能源电力绿色低碳高质量发展。

国资委社会责任局副局长汪洋表示，在加快建设世界一流企业的背景下，推动电力行业绿色低碳发展是国资央企主动服务国家重大战略，融入新发展格局的必然要求，是推动国家经济结构转型升级，实现高质量发展的重要举措。

上海市副市长张为表示，放眼未来上海将着力构建安全可靠、坚强稳定的供给体系，着力构建绿色清洁、低碳高效的消费体系，着力构建技术领先、高端示范的创新体系，着力构建公平开放、竞争有序的市场体系，着力构建开放共赢、协同互补的合作体系，加快打造与超大城市相适应的安全、清洁、高效、可持续的现代电力能源体系。

“当前，在电力脱碳和零碳的基础上，非常重要的就是用绿电进行再电气化，以电代煤、代气、代油等等，加快工业、建筑、交通领域的再电气化，从而实现各行各业的脱碳和零碳。”中国工程院院士,上海市政协副主席、上海交大副校长黄震表示。

中电联专职副理事长安洪光表示，要持续优化电力结构，进一步提升非化石能源装机、发电量和消费占比；要完善电力行业形成较为完备的技术产业体系，推动电力科技创新取得新突破；持续优化电力资源配置，稳步提升社会电气化水平；逐步理顺电力价格形成机制，持续深化市场化改革；落实“一带一路”倡议，持续推动电力企业投资、服务、装备、技术、标准“走出去”。

在“双碳”目标背景下，越来越多的企业正加快发展绿色电力。 国家电投董事长钱智民表示，当前，我国正在从化石能源向非化石能源转变，实现“双碳”目标为清洁能源发展带来了机遇。目前，国家电投推动绿色低碳发展，清洁能源装机规模已超过1.2亿千瓦。在清洁能源技术与信息技术、智能技术、各行各业深入融合的趋势下，国家电投愿和电力以及相关行业企业一道，共同为国家的美好未来作出应有的贡献。

上海电气董事长冷伟青表示，“十四五”期间，上海电气将提供能效提升、能源替代、资源循环三条减碳主路径，走高质量发展之路，实施“新能源+”战略。申能集团董事长黄迪南表示，以“双碳”目标为引领，找到一条既能有效保障能源安全，又能实现减污降碳的路径，是每个电力人所面临的重要课题。申能集团将服务全国煤电转型升级，合力拓展新产业新业态新模式。

(责编：孙红丽、高雷)
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