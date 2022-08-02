张海东 吕 京

就业是最大的民生。党的十八大以来，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，我国坚持实施就业优先战略和积极的就业政策，就业总量持续增长，就业结构调整优化，就业质量显著提升。我国经济高质量发展蕴含着大量新机遇，我们有能力保持就业形势的稳定态势。同时要看到，受国内外多重因素影响，我国就业形势也面临一些风险和不确定性，尤其是在就业总量压力之下，结构性就业矛盾依然较大。要深入实施就业优先战略和积极的就业政策，健全有利于更加充分更高质量就业的促进机制，切实防范和有效化解规模性失业风险，推动实现更加充分更高质量就业。

坚持经济发展就业导向，不断扩大就业容量。解决就业问题根本要靠经济发展。促进经济增长和扩大就业形成良性循环，推动就业岗位扩量提质。在宏观政策上坚持就业优先，完善宏观政策与就业的联动机制。切实把就业指标作为宏观调控的依据，推动财政、金融、投资、消费、产业等政策聚力支持就业。在组织实施发展规划、调整经济结构和优化产业布局、规划区域发展和实施重大工程项目过程中，注重强化对就业影响的评估。加强各方面宏观政策支持就业的导向，加快落实退税减税降费、缓缴社保费等助企纾困政策，加大力度推进降成本工作，加强对制造业、接触型服务业、中小微企业和个体工商户的精准支持，进一步减轻市场主体负担，帮助其挺过难关、守住岗位。

强化创业带动作用，放大就业倍增效应。创业是就业之源，要积极采取措施加以推进。深化“放管服”改革，破除束缚创业的壁垒，加强创业支持，弘扬企业家精神，激发劳动者创业积极性。清理取消对就业创业的不合理限制，进一步增强双创示范基地引领作用和服务能力，深入开展创业带动就业示范行动，增强双创平台服务能力。加强返乡入乡创业园等平台建设，鼓励返乡入乡创业。促进新产业新业态新模式健康发展，增加新的就业岗位。合理设定互联网平台经济和其他新业态新模式监管规则，鼓励互联网平台企业、中介服务机构等降低加盟管理费、服务费等费用，创造更多灵活就业岗位。支持多渠道灵活就业，加强新就业形态劳动者权益保护，不断释放创新创业动能。

完善重点群体就业支持体系，增强就业保障能力。高校毕业生、农民工特别是脱贫劳动者、城市困难人员等重点群体就业，是就业工作的重中之重。要进一步健全就业公共服务体系，推进基本服务均等化、重点群体服务精准化、服务主体多元化，努力打造覆盖全民、贯穿全程、辐射全域、便捷高效的全方位就业公共服务体系。有针对性地加强和改进就业服务，适应重点群体特点开展精准就业帮扶。比如，推进就业公共服务进校园、强化就业信息的精准推送、对脱贫劳动者进行实名制服务等。对高校毕业生，着力拓宽就业渠道，提供不断线服务；对农民工，重点加强劳务协作和信息对接，拓宽外出务工和就地就近就业渠道。

提升劳动者技能素质，缓解结构性就业矛盾。结构性就业矛盾的症结在于劳动力供给与需求不匹配，部分劳动者技能不足。实现更加充分更高质量就业，必须加快提升劳动者技能素质。完善现代职业教育制度，创新各层次各类型职业教育模式，为劳动者成长创造良好条件。深化职业教育产教融合、校企合作，继续支持职业教育提质培优和产教融合试点城市建设。完善评价制度、畅通发展渠道，吸引更多劳动者走技能成才之路，从源头上提高技能人才培养比例。通过常态化、大规模的职业技能培训，提升劳动者的技能素质，加快推进技能人才队伍建设。加大公共实训基地建设支持力度，高质量推进产训结合，促进职业技能培训资源共建共享，助力开展大规模职业技能培训和实训工作。

（作者分别为四川师范大学副校长、教授）

《 人民日报 》（ 2022年08月01日 11 版）

(责编：曹淼、李源)

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