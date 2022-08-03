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国家发改委：努力争取全年经济发展达到较好水平

2022年08月03日09:07 | 来源：人民网
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人民网北京8月3日电 （记者申佳平）据国家发展改革委官网消息，上半年发展改革形势通报会于近日召开。会议提出，努力争取全年经济发展达到较好水平。

会议指出，今年以来，各地区各部门认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，坚持稳中求进工作总基调，高效统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，持续做好“六稳”“六保”工作，落实落细稳经济各项政策措施，我国经济总体呈恢复发展态势，社会大局保持稳定。

会议强调，发展改革系统坚持稳字当头、稳中求进，高效统筹做好疫情防控和经济社会发展重点工作，推动稳增长各项政策效应加快释放，充分发挥投资关键作用，更好发挥推进有效投资重要项目协调机制作用，切实加大力度做好项目前期工作，加快政策性开发性金融工具资金投放并尽快形成实物工作量。促进重点领域消费加快恢复，大力提升能源供应保障能力，持续强化粮食安全保障，保持产业链供应链安全稳定，坚定不移深化改革扩大开放，扎实推进区域协调发展和新型城镇化建设，稳步推动经济社会发展全面绿色转型，做好重要民生商品保供稳价，保持经济社会大局稳定，保持经济运行在合理区间，努力争取全年经济发展达到较好水平。

(责编：申佳平、高雷)
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