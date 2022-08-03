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海关总署：暂停台湾地区柑橘类水果和冰鲜白带鱼、冻竹荚鱼输入大陆

2022年08月03日09:03 | 来源：人民网
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人民网北京8月3日电 （记者王震）据海关总署消息，海关总署3日发布通知，暂停台湾地区柑橘类水果和冰鲜白带鱼、冻竹荚鱼输入大陆。

通知称，去年以来，大陆海关多次从台湾地区输大陆柑橘类水果中检出检疫性有害生物——大洋臀纹粉蚧Planococcus minor，以及倍硫磷和乐果残留超标；今年6月，从台湾地区输大陆冰鲜白带鱼和冻竹荚鱼包装上检出新冠病毒核酸阳性。为防范风险，依据大陆相关法律法规和标准，兹决定自2022年8月3日起暂停台湾地区柑橘类水果和冰鲜白带鱼、冻竹荚鱼输入大陆。

各海关自2022年8月3日起暂停受理台湾地区柑橘类水果和冰鲜白带鱼、冻竹荚鱼报关，并及时将上述情况通知辖区内相关企业。

(责编：王震、高雷)
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