本报电 （记者陈劲松）在民政部日前举行的2022年第三季度例行新闻发布会上，民政部基层政权建设和社区治理司司长陈越良介绍，2022届高校毕业生超过1000万人，为贯彻落实党中央、国务院决策部署，民政部、教育部、财政部、人力资源和社会保障部联合印发《关于做好2022年普通高校毕业生到城乡社区就业工作的通知》，细化实化做好2022年高校毕业生到城乡社区就业工作的总体要求、重点任务和保障措施，为拓展城乡社区就业空间，引导2022届高校毕业生到城乡社区就业创业提供了政策指导。

陈越良说，高校毕业生可以在社区服务业发展中施展才华。“十四五”城乡社区服务体系建设规划明确提出，鼓励发展生活性服务业，引导市场、社会力量发展社区托育、养老等服务业态。不断增长的社区服务新需求，将为高校毕业生就业创业提供更大的发展空间。截至目前，全国共发布城市社区专职工作人员岗位数量8.2万个，全部面向高校毕业生开放，其中2.5万个岗位专门招聘高校毕业生。

(责编：曹淼、李源)

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