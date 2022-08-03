为维护人民群众的财产安全，近年来，中国工商银行充分运用信息科技和数字化技术，积极推进电信网络诈骗源头治理、系统治理、综合治理，构筑反诈“防护墙”，帮助群众守好“钱袋子”。工行相关负责人介绍，截至2022年6月末，该行通过自主研发的“融安e信”大数据风控智能服务平台，累计拦截电信诈骗风险交易近50万笔，为客户避免资金损失超过117亿元。同时，积极推进智能风控服务对外赋能，累计服务同业机构300余家、企业客户9万余家。

据介绍，在堵源头，强化涉案账户管控方面，工行按照监管要求，积极运用系统手段落实账户管理。对经公安机关认定的涉案账户及主体，通过与监管对接，实现“一点接入、全面布控”系统自动控制，在各业务渠道严格实施控制措施。同时，工行通过数据分析技术，延伸识别涉案账户关联账户、可疑主体、交易对手、手机号、IPMAC等信息，形成可疑涉诈风险信息库，实现风险识别、风险核查、风险管控全流程闭环管理，加强业务监测和风险预警，如确认风险就及时采取管控措施。对存量账户，工行还开展“拉网式”风险排查，对长期不动户、一人多户、高危涉嫌诈骗存量账户开展全面排查清理，最大程度降低潜在涉诈风险。

在强化事中交易监控方面，为加强对涉诈交易风险拦截，工行与公安机关共建涉诈风险信息库，对涉案账户的转账汇款交易进行全渠道、24小时实时预警拦截，协助公安机关开展风险账户限额止付，累计拦截风险交易资金11亿元。

依托企业级反欺诈平台，工行加强网络金融交易事中风险防控系统建设和风控规则研发，从客户特征、账户特征、交易特征、设备特征、位置特征、操作特征等多维度建立识别可疑欺诈交易的监控规则，根据风险程度对线上交易灵活采取不同干预措施。

为强化风控模型研发应用，工行推广应用机器学习、社区挖掘等AI技术，聚焦账户开立、变更、使用等关键环节，构建完善“风险特征+监控模型+黑灰名单”的涉诈风险监控智能模型体系。

通过密切关注最新犯罪手段，工行对账户异常开立、频繁开销户、异常资金交易和团伙作案行为等重点风险特征进行分析识别、挖掘抽取，优化模型参数，改进模型规则，对账户诈骗、盗用盗刷、群体开户、虚假开户、挂名开户等风险进行有效防范，实现对账户全生命周期风险监控。特别是针对涉案账户上下游交易对手复杂，资金链路难以穿透追踪的特点，研发了关联监控模型，实现涉案团伙账户一点识别、全网突破。截至目前，工行已针对电诈防控投产近百个监测模型，有效推动风险监测和账户压降。

如何强化公众识诈防诈“免疫力”？“工行在全行组织开展‘反诈拒赌、安全支付’为主题的宣传教育活动，同时围绕反诈主题持续进行多层次、全方位宣传。在官方网站、公众号、手机客户端等线上平台，工行广泛发布宣传材料，在网点、自助机等线下渠道主动向办理业务的客户进行防诈骗提示。通过主流媒体、新媒体扩大受众范围，进一步强化对高发类涉诈案件的警示教育，加深公众对开立和使用账户的相关法律规定的认识，使公众深入了解反诈‘资金链’治理和惠企惠民支付服务等各项措施。”该负责人说。

(责编：曹淼、李源)

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