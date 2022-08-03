人民网北京8月3日电 （记者申佳平）据工业和信息化部官网消息，2022年第二季度电信服务质量通告显示，二季度已组织检测57万款APP，责令整改358款，公开通报121款。

据介绍，工业和信息化部组织各地通信管理局加强监督执法，共查处违规电信企业172家次。其中，对存在携号转网服务问题的企业，约谈提醒58家次，通报批评15家次，行政处罚20家次；对存在垃圾信息问题的企业，约谈提醒并责令整改61家次，通报批评81家次，行政处罚3家次。17家企业因行政处罚被列入电信业务经营不良名单。

通告显示，工业和信息化部扎实做好应急通信保障。及时有效开展广东、福建、浙江、江西等地暴雨洪涝，以及四川6.0级地震、内蒙古暴风雪、湖南建筑楼坍塌等突发事件应急通信保障工作。全行业累计出动应急人员23.9万人次、应急车辆7.7万台次、发电油机及其他应急设备10.6万台次，共抢修恢复基站3.89万站次，发送应急预警短信息22.65亿条，全国通信网络运行平稳。

同时，组织开展应用商店在架APP季度抽测，OPPO、华为、vivo应用商店APP抽检合格率环比分别提升19.3%、8.3%、6.1%，分发下载排名前十的应用商店整体抽测合格率环比提升8.1%。指导360、快手两家分发平台率先建立APP签名认证体系，帮助用户提高对恶意、仿冒类APP的识别防范能力。组织召开“护童计划-APP个人信息保护评审会”，积极引导企业加强未成年人个人信息保护工作。引导APP技术检测产业健康有序发展，组织实施APP用户权益保护检测能力一致性比对验证，首批6家企业通过验证。

(责编：申佳平、高雷)

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