人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

工信部：二季度组织检测57万款APP 责令整改358款

2022年08月03日14:55 | 来源：人民网
小字号

人民网北京8月3日电 （记者申佳平）据工业和信息化部官网消息，2022年第二季度电信服务质量通告显示，二季度已组织检测57万款APP，责令整改358款，公开通报121款。

据介绍，工业和信息化部组织各地通信管理局加强监督执法，共查处违规电信企业172家次。其中，对存在携号转网服务问题的企业，约谈提醒58家次，通报批评15家次，行政处罚20家次；对存在垃圾信息问题的企业，约谈提醒并责令整改61家次，通报批评81家次，行政处罚3家次。17家企业因行政处罚被列入电信业务经营不良名单。

通告显示，工业和信息化部扎实做好应急通信保障。及时有效开展广东、福建、浙江、江西等地暴雨洪涝，以及四川6.0级地震、内蒙古暴风雪、湖南建筑楼坍塌等突发事件应急通信保障工作。全行业累计出动应急人员23.9万人次、应急车辆7.7万台次、发电油机及其他应急设备10.6万台次，共抢修恢复基站3.89万站次，发送应急预警短信息22.65亿条，全国通信网络运行平稳。

同时，组织开展应用商店在架APP季度抽测，OPPO、华为、vivo应用商店APP抽检合格率环比分别提升19.3%、8.3%、6.1%，分发下载排名前十的应用商店整体抽测合格率环比提升8.1%。指导360、快手两家分发平台率先建立APP签名认证体系，帮助用户提高对恶意、仿冒类APP的识别防范能力。组织召开“护童计划-APP个人信息保护评审会”，积极引导企业加强未成年人个人信息保护工作。引导APP技术检测产业健康有序发展，组织实施APP用户权益保护检测能力一致性比对验证，首批6家企业通过验证。

(责编：申佳平、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
创新驱动智慧化家装 探索数字转型一体化服务
　　“过去，不是在工地现场，就是在去工地的路上，手机里各种施工的信息也根本停不下来。”90后的李猛已与工地“打交道”5年，家装行业的新变化让他体验到了“互联网”范儿的装修过程。…
二季度不良手机应用有效投诉达3.14万件次 其中超五成涉及信息安全问题
　　人民网北京8月3日电 （记者申佳平）据工业和信息化部官网消息，2022年第二季度电信服务质量通告显示，二季度12321网络不良与垃圾信息举报受理中心（以下简称“12321受理中心”）共接到不良手机应用有效投诉3.14万件次，环比下降25%，同比下降27%。其中涉及信息安全问题的投诉1.7万件，占比54.2%。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部