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二季度不良手机应用有效投诉达3.14万件次 其中超五成涉及信息安全问题

2022年08月03日15:12 | 来源：人民网
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人民网北京8月3日电 （记者申佳平）据工业和信息化部官网消息，2022年第二季度电信服务质量通告显示，二季度12321网络不良与垃圾信息举报受理中心（以下简称“12321受理中心”）共接到不良手机应用有效投诉3.14万件次，环比下降25%，同比下降27%。其中涉及信息安全问题的投诉1.7万件，占比54.2%。

数据显示，不良手机应用有效投诉中涉及个人信息及权限问题的投诉1.38万件，占比44.0%；涉及网络安全问题的投诉568件，占比1.8%。通过行业自律，中国互联网协会联合应用商店、安全检测厂商对其中存在问题的54款不良手机应用进行了下架处理。

2022年第二季度，12321受理中心受理关于骚扰电话的投诉7.62万件，环比上升53.0%，同比下降10.1%。受理关于垃圾短信的投诉4.1万件，环比上升47.8%，同比上升34.0%。工业和信息化部已督促相关电信企业对上述投诉进行核查处置。

(责编：申佳平、高雷)
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