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工信部：二季度全国电信用户申诉率为25.8人次/百万用户

2022年08月03日14:57 | 来源：人民网
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人民网北京8月3日电 （记者申佳平）据工业和信息化部官网消息，2022年第二季度电信服务质量通告显示，二季度全国电信用户申诉率为25.8人次/百万用户，其中中国电信、中国移动、中国联通百万用户申诉率分别为23.9人次/百万用户、25.1人次/百万用户和23.7人次/百万用户。

电信用户申诉率情况。图片来源：工业和信息化部官网

通告显示，涉及服务争议的电信用户申诉率为12.3人次/百万用户，占比47.5%；涉及资费、收费、营销争议的电信用户申诉率为9.7人次/百万用户，占比37.6%；涉及网络质量、信息安全的电信用户申诉率为3.9人次/百万用户，占比14.9%。各级电信用户申诉受理机构按照《电信用户申诉处理办法》相关规定，对用户申诉进行了处理和调解，有效维护了电信用户合法权益。

同时，2022年第二季度，互联网信息服务投诉平台共收到互联网用户投诉33.56万件。其中，渠道反馈类投诉14.82万件，占比44.2%；服务功能类投诉12.97万件，占比38.7%；个人信息保护类投诉2.99万件，占比8.9%；其他类投诉2.77万件，占比8.2%。在接入平台的139家互联网企业中，北京畅游时代数码、广东长城宽带、重庆度小满等5家企业投诉处理及时率未达到95%的指标要求，工业和信息化部已督促相关企业改进提升。

(责编：申佳平、高雷)
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