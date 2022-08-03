原标题：铸就长青基业，构筑百年品牌——中国平安升级“专业·价值”品牌标识

国家强必须企业强，企业强必须品牌强。近年来，高层的指示部署为平安建设具有国际竞争力的优秀民族企业指明了前进方向，为平安建设“以人民为中心，以民族复兴为己任，国际领先的综合金融、医疗健康服务的一流品牌”提供了根本遵循。

大国崛起需要伟大的民族品牌，也必将涌现一批国际领先的百年品牌。2021年，143家中国企业入围世界500强，位居世界第一。中国平安亦跻身其中，位居当年榜单第16位。早在1988年创立时，平安就发愿，成为一家“强大的民族企业”。34年坚守初心使命，今天的中国平安已经成为一家具有较强国际影响力的、行业领先的综合金融与医疗健康服务集团。集团营收破万亿元，总资产超过10万亿元，个人客户总数逾2亿。

品牌制胜，恒者行笃。平安的愿景是：以人民为中心，以民族复兴为己任，成为国际领先的综合金融、医疗健康服务提供商。在这个愿景的指引下，该公司于近日正式宣布焕新、升级公司品牌标识，主要将现有品牌标识中的标语“金融·科技”升级为“专业·价值”，品牌标识主体的中文和拼音“PINGAN”保持原版设计。平安集团及旗下主要成员公司相关传播均统一使用新的品牌标识和“专业，让生活更简单”的品牌口号。

铸就长青基业，构筑百年品牌。此次品牌标识变化，不是一次单纯的回归、传承，更是一种升级、焕新。它不是一次简单的品牌标识变更，更是平安品牌体系的一次完整清晰梳理与表达。它不仅仅停留在品牌口号层面，更将沉淀为全体平安人的行动纲领与行动自觉。它标志着平安作为一家优秀民族企业，将深深扎根于中华大地、坚定保持战略定力、殷切响应时代呼声，同时放眼未来，着眼于公司的百年基业，彰显着平安构筑国际领先的一流品牌的信心与决心。

何为百年品牌？

在中国经济高质量发展的大背景下，中国品牌承载着企业战略发展的更高愿景，朝着“从中国制造向中国创造转变、中国速度向中国质量转变、中国产品向中国品牌转变”的目标，中国平安与众多优秀民族品牌一起，坚定走在这条时代大道上。

百年品牌何以铸就？这离不开历史与现实两个维度。

从历史的维度来看，百年品牌务必具备很强的人才和客户凝聚力、危机时刻的抗压力、市场环境下的竞争力以及持续发展、前进的强大生命力。企业经营和品牌塑造同样如此，时代总会提出新的命题，客户总会出现新的需求，一个公司铸就长青基业、构建百年品牌，就务必凝聚共识、抵御重压、竞争创新，力争与时代同行、与客户同在。

从现实的维度看，百年品牌离不开国家信赖、国民首选、与时俱进这三点。国家信赖，这要求品牌在中国崛起中找准自身定位、肩负社会担当，为国家实现高质量发展贡献力量。国民首选，彰显着品牌发展的动力来源于满足人民群众对美好生活的需求，来源于平安对客户需求的深切洞察，并通过优质的产品和服务持续赢得客户的信赖和支持。与时俱进，标志着品牌不仅承载着企业始终如一的文化内核，更要呼应时代脉搏跳动与企业战略革新，不断提升品牌响应社会、客户需求变革的效率和能力。

国家信赖。近年来，中国积极践行新发展理念、构建新发展格局，跃升为全球第二大经济体，经济实力、科技实力、综合实力迈上新台阶。唯有在中国崛起中找准自身定位、肩负应有担当，百年品牌才能为国家实现高质量发展贡献力量。中国平安坚守服务国计民生的立业初心，积极支持实体经济发展。截至2021年末，公司累计投入5.9万亿元推动实体经济发展，保障社会民生。同时，平安积极参与脱贫攻坚及乡村振兴，累计提供边远地区产业帮扶资金约500亿元，升级智慧乡村诊所及乡村小学各1000余所。

国民首选。中国品牌崛起的内在动力，在于回应人民群众对美好生活的向往。面对人民日益多元化、便捷性、一站式等金融服务需求，中国平安依托综合金融服务优势，实现了“一个客户、一个平安、一个账户、一站服务”的金融服务场景。围绕“买房买车买保险、投资储蓄信用卡、健康医疗加养老”九大场景，中国平安致力于让日常医疗健康等生活服务与金融服务无缝衔接，为客户提供一揽子便捷的、高品质的服务。平安连续多年成为国际品牌价值百强榜领先企业，并成为保险业的第一品牌。

与时俱进。百年品牌承载着企业始终如一的文化内核，更回应着时代脉搏发展与企业战略革新。回望34年开拓进取，中国平安一共经历了5次品牌标识的演变。1992年，公司更名为“中国平安保险公司”，公司标识颜色由蓝色调整为绿、红两色，彰显生命朝气。2002年，为配合平安成立集团公司的历史性突破，在品牌标识中首次使用“中国平安”，配以延续至今的橙红色元素，体现成熟和活力，并第一次在品牌标识中突出“专业·价值”。此后，为表达平安对综合金融战略、一站式服务模式的坚持，对科技赋能服务、极致用户体验的追求，先后在品牌标识中呈现了“保险·银行·投资”及“金融·科技”等品牌元素。二十载开拓进取、砥砺前行，变化的是战略格局、品牌元素，不变的，是“专业·价值”始终作为平安人的行动指南和不懈追求，成为公司战略创新和业务变革的强劲动力，“专业，让生活更简单”始终是平安人让客户享受简单而有品质生活的坚定品牌承诺。

练好内功，品牌合一

构筑国际领先的百年品牌，离不开“内功”修炼。此次品牌升级，不仅仅是一个简单的公司标识更新，而是品牌体系的一次完整清晰的梳理，更是平安品牌经营理念的一次全方位检验与提升。

冰山运动之所以雄伟壮观、气势磅礴，关键不在于水面之上的冰山一角，而在于作为根基的看不见的百分之九十。品牌构筑同样如此，于广大用户和消费者而言，品牌标识的背后是强大的品牌体系和文化内核支撑。跨越新旧世纪，穿越历史周期，如果用一句话来概括平安的品牌与文化、谋局与变局，毫无疑问，这句话正是“专业创造价值”。

何为“专业”？专业修行是无止之境。专者，专精、专心、专注。业者，创业、事业、基业。专业是自我磨炼的工匠精神，是服务客户的坚定承诺，更是上下求索的长期修行。从客户需求出发，平安致力于通过专业的金融顾问、专业的家庭医生和专业的养老管家，为客户提供“省心、省时又省钱”的简单、便捷的消费体验。这就要求平安不断作出检视：平安的产品、服务、渠道，是不是市场上最专业的？平安人在行业、公司、团队和岗位上，是不是最专业的？

何来“价值”？价值修行要孜孜以求。作为一家民族金融品牌，基于对中国广大市场及亿万消费者的深刻情感和长期洞察，平安对客户坚持“服务至上、诚信保障”，为员工提供“生涯规划、安居乐业”，为股东创造“稳定回报、资产增值”，对社会履行“感恩回馈、建设国家”，从而持续为客户、为股东、为员工、为社会创造最大价值。

“专业·价值”在品牌标识中的突出，看似一次回归、传承，更是一种升级、焕新；是中国平安“综合金融+医疗健康”战略转型的必然选择，更是品牌发展历程的一个重要里程碑，是在文化重塑、战略升级、改革转型的关键之年，对品牌体系的一次完整清晰的梳理与表达。

百年品牌，愿景为先，首要解决的是“我想成为谁”的问题。面对人民群众日益多元的金融消费需求，响应党和国家的健康中国战略，平安将品牌愿景确立为“以人民为中心，以民族复兴为己任，成为国际领先的综合金融、医疗健康服务提供商”。何为国际领先？这意味着要成为社会的认可、行业的标杆、客户的首选、员工的骄傲。

平安是谁？这关乎百年品牌的定位与使命。平安致力于成为客户身边最专业的金融顾问、最专业的家庭医生、最专业的养老管家。围绕“买房买车买保险、投资储蓄信用卡、健康医疗加养老”九大服务场景，实现日常生活服务与金融服务无缝衔接，为广大客户提供便捷、专业、有品质的金融生活消费体验。

平安说什么？这关乎百年品牌的主张。专业，让生活更简单。这是平安34年战略实践中最庄严的品牌承诺。何为简单？大道至简、化繁为简、以简御繁。平安倾力打造“综合金融+医疗健康”的“One Ping An”生态版图，实现“一个客户、一个账户、一站服务”。何以简单？把复杂和问题留给自己，把简单和便捷交给客户，把复杂事情简单化、专业事情通俗化、繁琐事情便捷化，解决客户在综合金融及医疗健康等领域的全方位、多元化、个性化需求，让客户“省心、省时又省钱”。专业，让生活更简单。这是平安持续传达给市场和大众的最清晰的品牌形象。

平安如何说？这关乎百年品牌的沟通策略。在中国平安内部，富国银行在品牌塑造中的“一个富国”（One Wells Fargo）理念受到认可与推崇。“一个富国”（One Wells Fargo）的理念，就是重视、鼓励各业务线高度协同，积极推进交叉销售，满足客户多元化金融需求。站在内部来看，平安海纳百川，人才百舸争流，背景多元、专业亦多元。站在外部来看，平安业务众多，但又始终围绕“一个客户、一个平安、一个账户、一站服务”。平安始终坚持单一品牌策略，对内、对外都坚持一个平安（One Ping An），所有平安人、所有成员公司都应自觉维护统一的品牌形象。

平安如何做？这关乎百年品牌的对内辐射力。品牌不止于“说”，更重要的是“做”。没有全体平安人的切实践行，品牌“空口无凭”、无异于空中楼阁。“专业让生活更简单”的品牌主张不仅要内化于心，更需要外化于行。在平安，人人都是品牌大使，人人都直面市场和客户需求，人人践行“知行果”合一。唯有如此，品牌承诺与客户体验才能高度一致，平安才能让客户切实感受到公司的“说到做到”。要深刻认识到“一个平安”品牌“一荣俱荣，一损俱损”的内涵，像爱护自己的眼睛一样，爱护公司的品牌，自觉践行公司的品牌理念和价值主张。平安坚决同一切有损公司品牌声誉的行为做斗争。

对外传播，核心如一

初心不变、愿景恒久、核心如一。“专业创造价值”始终是平安人服务广大客户的行动指南和不懈追求。“专业，让生活更简单”始终是平安人对广大客户的坚定品牌承诺。回望平安的历次品牌标识及品牌口号革新，变的是与中国市场及消费者的沟通语言，不变的是34年来的文化与传承。它们无一不紧紧围绕消费者的需求、中国市场的变化，并在革新中与广大客户实现了“认知-功能-价值-需求驱动”的沟通旅程。

建立认知。2001年，《地名篇》作为“中国平安 平安中国”企业形象广告片在央视播出，打响“中国平安 平安中国”的品牌口号。“平安”蕴含着平和、安宁、幸福的朴素情感，是人们祈求和追寻的愿望。平安所在，福祉所在，这代表着中国平安对家国平安的深切祝福，即祈求祖国繁荣昌盛、民族振兴富强、百姓幸福安康。这在广大客户心中深深强化了“平安”的品牌认知与品牌情感。

突出功能。2007年，平安创新推出“买保险就是买平安”的品牌口号。顾名思义，谈及保险就能联想到平安，“买保险，就是为了图个平平安安”。在当时的市场环境中，这一口号强化了平安品牌在保险领域的专业性，以保险为龙头带动综合金融多种业态发展，也向广大客户道出保险保障的意义与必要性，是通过宣传和推广公司尖刀产品全面提升品牌形象的一着妙棋。

强化价值。2012年，平安向广大客户作出“专业，让生活更简单的”庄严承诺。伴随着科技创新及数字化变革的浪潮，平安品牌不断强调在现代金融消费中扮演的角色，即提供一站式周全的金融服务，满足客户各项所需，帮助客户省心、省时又省钱。此口号作为品牌中的核心理念将被长期使用。

需求驱动。2022年，平安进入第四个十年的“深水区”，行至公司文化与品牌升级的关键年份。面对新时代的新任务、新挑战、新机遇，平安升级“专业·价值”的品牌标识，这标志着平安将全面转向客户需求驱动的新发展模式，真正践行“以人民为中心”的愿景追求，贯彻以“客户需求”为导向的经营理念。

沟通旅程，更是一个践行的旅程。平安要把公司的品牌价值主张和客户的需求，完美地结合起来，用专业上的精益求精、细心周到、超出预期的服务，让客户获得真正的价值体验：省心、省时又省钱。

大道至简，“知、行、果”合一

中国平安有着宏伟的愿景、使命和抱负，百年品牌、基业长青是公司的追求。平安在践行品牌理念的过程中，始终要把认知、行为、结果的统一作为全过程品牌经营的核心要素，确保知行果合一。

卓越的品牌理念必须与企业愿景、战略抱负、客户需求保持高度一致。正是通过此次品牌标识中的“专业”与“价值”，四者实现高度融通。以此分析，品牌表达贯通于企业经营的前后、上下与内外。贯通前后，即穿越历史周期，品牌内核恒久不变；贯通上下，即打通战略与执行，全司上下凝心聚力；贯通内外，即连接表达与服务，品牌文化一体两面。

在平安，人们常说“知、行、果合一”。“知”即认知与理念、“行”即执行与实践、“果”即结果与价值。构筑百年品牌，看到、想到、说到，最终更要做到。

此是知、行、果合一。

就“专业创造价值”来说，品牌标识是认知，专业就是行，价值就是果。品牌标识既是说给客户听的，更是说给自己听的。要让全体员工深刻领会这句话的内涵。更重要的是行，践行专业理念、专业精神、专业行为、专业服务。最终让客户获得价值，获得超值体验。只有客户的价值兑现了，平安才可能兑现公司的价值、股东的价值和员工的价值。“专业创造价值”是没有句号的，要一直讲下去、做下去，平安的专业修行、价值修行，永无止境。要让所有人知道平安就是专业，购买平安产品的客户享受到的一定是专业的、有价值的服务！

就“专业，让生活更简单”来说，品牌口号是认知，专业就是行，简单就是果。专业，是指平安立志成为行业最专业的金融顾问、最专业的家庭医生、最专业的养老管家。平安所谓的简单，是“省心、省时又省钱”，是高效便捷的消费体验，是有品质的生活，体现客户生命的尊严和自我的实现。

大道至简，万法归一。简单就是美，简单就是平安品牌的“知、行、果合一”。

“司势者可掌未来”。时代在变，市场在变，科技在变，客户在变，平安初心不变。面向新时代、新机遇、新挑战，平安新价值文化薪火相传、平安品牌理念一脉相承，相信定能引领全体平安人牢记初心，砥砺前行，二次创业再出发，挺进新征程、迈上新台阶、取得新辉煌。

(责编：董童、李源)

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