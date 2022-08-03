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《财富》世界500强揭晓 龙湖跃升44名至第412位

2022年08月03日16:54 | 来源：央广网
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原标题：《财富》世界500强揭晓 龙湖跃升44名至第412位

　　8月3日，2022年《财富》世界500强排行榜发布，凭借2021年营业收入、利润指标的稳健增长，龙湖集团连续两年入围榜单，排名跃升44名至第412位。

　　《财富》世界500强排行榜由全球权威经济杂志——《财富》发布，以营业收入、利润、资产和市值的综合评分为排名依据。今年榜单，除沃尔玛、亚马逊、国家电网有限公司等继续领跑外，共有145家中国公司上榜，其中地产行业占到5家。

　　2021年以来，面对充满挑战的市场环境，龙湖集团保持稳健高质量增长态势。据年报数据显示，2021年，龙湖实现营业额2233.8亿元，同比增长21.0%；实现归母核心净利润224.4亿元，同比增长20.1%，均实现两位数增长。

　　今年，行业不确定性加剧，各大房企在市场波动中坚韧修复。据克而瑞发布的2022年1月至7月中国房地产企业销售榜TOP200，龙湖进入TOP10，跻身今年销售额累计超千亿的10家房企之一。稳健经营、穿越周期的同时，龙湖持续强调盘面安全，连续六年满足“三道红线”指标要求。截至目前，龙湖集团仍维持信用评级机构的认可，惠誉、穆迪、标普均分别保持BBB稳定、Baa2稳定、BBB稳定的全投资级评级。

　　在勤勉务实、踏实进取的进程中，龙湖亦不忘坚持“善待”底色，履行企业公民责任，贡献社会价值。龙湖公益基金会在关爱儿童、助学兴教、助老扶贫领域陆续开展了“欣芽计划”“湖光计划”“展翅计划”“溪流计划”“万年青计划”等20余个公益项目，截至目前，龙湖集团及创始人已累计向社会捐赠超18亿元。

　　因在企业社会责任层面的突出表现，龙湖获明晟MSCI ESG评级BBB级，连续两年提升；获全球房地产可持续性标准GRESB绿色三星级认可；获 Sustainalytics“低风险”评级，风险分数 15.8分，为国内房企最低。此外，龙湖连续12年荣登“福布斯全球上市公司2000强”，位列最新榜单第242位；连续13年入选《财富》中国500强，位居最新榜单第54位。

(责编：曹淼、李源)
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