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天津：持续推动“公共就业服务进校园”活动 累计服务6400余人

2022年08月03日10:14 | 来源：光明网
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原标题：天津：持续推动“公共就业服务进校园”活动 累计服务6400余人

　　日前，天津市人社局所属单位北方人才市场采取多种服务模式，增加服务窗口、升级服务手段，优化服务流程，完善服务内容，千方百计做好高校毕业生就业服务工作，为毕业生提供高质量有温度的人力资源服务。

　　据了解，天津市为做好毕业季的档案服务，从4月份起通过官网、微信公众号、工作群等渠道广泛宣传毕业生报到证、档案接收手续经办流程。同时按照学校类别、地域分布建立“档案工作群”，提高档案接收服务；建立特殊事项督办“绿色通道”，对急需相关服务或特殊疑难解决的情况，建立特殊事项办理渠道，由专人沟通督办，为毕业生提供高效、便捷的服务。

　　此外，天津市持续推动“公共就业服务进校园”活动，疫情期间，做到就业指导不断线、多措并举促就业，为院校组织11场职业指导、访企拓岗座谈等系列活动，为大学生就业“支招”，累计服务6400余人。2022年6月10日至8月10日期间举办天津市“海河英才”专场网络招聘会，专门设置高校毕业生求职专区，参会企业近900家，提供2万余个招聘岗位供毕业生选择，为毕业生提供更多的就业机会，帮助毕业生在津就业。

　　天津市坚持做好2022届高校毕业生集中落户服务工作，不断优化人才发展环境。全程为本市高校提供一站式全程代办服务，面向30余所高校组织线上宣讲会39场、线下宣讲会2场，参会毕业生3900余人，接受落户申请4300余人。(记者 张慕琛)

(责编：曹淼、李源)
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