原标题：就业创业，这里有人生出彩的机会

时值盛夏，咸宁职业技术学院毕业生吴超一点都没闲着。百草鸡销量不错，合作养殖的农户热情很高，要保证产品质量，畅通产业环节，研发、培训的具体工作一点不能马虎。7月28日，他告诉记者，“没想到自己也能拿到省赛、国赛大奖。今年毕业后，我更有信心、更有底气开拓事业！”

吴超来自农村，靠养鸡脱了贫。2019年进入咸宁职院后，眼界大开，开始研发从出壳鸡苗到餐桌都用中草药做保健、预防、治疗为一体的养殖技术，百草鸡项目去年获第七届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛省赛金奖、国赛铜奖，他成立公司专注项目开花落地。“职校给我最大的帮助是专业指导，让我认清方向，少走弯路。”

不少学生和吴超一样，在职校找到了人生出彩的机会。据了解，咸宁职院近年来就业率一直保持在95%以上，今年就业形势严峻，虽还未到统计时间，截至目前也超过了80%。该校创业就业指导中心主任卢珊介绍，毕业生不仅要就业，还要实现充分就业和高质量就业。近三年，学校毕业生规模均在3100人以上，毕业去向落实率始终保持在较高水平。省内就业比例均在71%以上，且近两年都在上升。

记者从省教育厅获悉，近年来，随着我省逐步优化学校布局结构、学科专业结构和人才培养结构，加快培养战略性新兴产业急需人才，我省中职、高职院校就业率一直稳定在90%以上。其中，中职院校升学就读比例较高，高职院校充分就业创业比例较高。以2021年为例，高职院校毕业生半年就业率为91.16%，毕业半年后的平均月收入为3993元，理工农医类毕业生专业相关度为59.99%，毕业生的雇主满意度为96.52%。

我省积极打造“开放包容、富于创新、英才汇聚”的就业创业高地，开展“我选湖北”高校行活动，对省内外大学生在鄂自主创业，积极落实各项支持政策。武汉市实施“百万大学生留汉创业就业工程”，推行“全员落户、全家随迁、全时办理”等政策。2021年，我省高职院校约55.56%的毕业生留在当地就业。

在大学生就业队伍中，不乏投身基层、爱岗敬业的高职学子。来自长江工程职业技术学院水利水电建筑工程专业的张致敏，2019年毕业后入职宜昌市伍家岗区微炬社会公益服务中心，融入社会基层治理，践行志愿服务精神；襄阳职业技术学院临床医学专业2019届毕业生刘茜茹，在枣阳市吴店镇凉水村卫生室当村医已两年，服务基层医疗，做当地百姓的健康守护者……

教育部前不久公布的数据显示：十年来，我国中职、高职就业率（含升学）均高于普通高校的平均值。业内人士指出，这充分表明职业教育突出就业导向的特征。新职教法进一步明确了职业教育面向市场、服务发展、促进就业的办学方向。在教育规划上，职业教育应当与促进就业创业、推动发展方式转变和产业结构调整等整体部署、统筹实施。（记者 方琳 通讯员 华先宙）

(责编：曹淼、李源)

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