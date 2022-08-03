人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技>>2022年财经专题>>大学生就业“护航计划”

湖北省高职生毕业半年就业率超九成

2022年08月03日10:17 | 来源：湖北日报
小字号

原标题：就业创业，这里有人生出彩的机会

时值盛夏，咸宁职业技术学院毕业生吴超一点都没闲着。百草鸡销量不错，合作养殖的农户热情很高，要保证产品质量，畅通产业环节，研发、培训的具体工作一点不能马虎。7月28日，他告诉记者，“没想到自己也能拿到省赛、国赛大奖。今年毕业后，我更有信心、更有底气开拓事业！”

吴超来自农村，靠养鸡脱了贫。2019年进入咸宁职院后，眼界大开，开始研发从出壳鸡苗到餐桌都用中草药做保健、预防、治疗为一体的养殖技术，百草鸡项目去年获第七届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛省赛金奖、国赛铜奖，他成立公司专注项目开花落地。“职校给我最大的帮助是专业指导，让我认清方向，少走弯路。”

不少学生和吴超一样，在职校找到了人生出彩的机会。据了解，咸宁职院近年来就业率一直保持在95%以上，今年就业形势严峻，虽还未到统计时间，截至目前也超过了80%。该校创业就业指导中心主任卢珊介绍，毕业生不仅要就业，还要实现充分就业和高质量就业。近三年，学校毕业生规模均在3100人以上，毕业去向落实率始终保持在较高水平。省内就业比例均在71%以上，且近两年都在上升。

记者从省教育厅获悉，近年来，随着我省逐步优化学校布局结构、学科专业结构和人才培养结构，加快培养战略性新兴产业急需人才，我省中职、高职院校就业率一直稳定在90%以上。其中，中职院校升学就读比例较高，高职院校充分就业创业比例较高。以2021年为例，高职院校毕业生半年就业率为91.16%，毕业半年后的平均月收入为3993元，理工农医类毕业生专业相关度为59.99%，毕业生的雇主满意度为96.52%。

我省积极打造“开放包容、富于创新、英才汇聚”的就业创业高地，开展“我选湖北”高校行活动，对省内外大学生在鄂自主创业，积极落实各项支持政策。武汉市实施“百万大学生留汉创业就业工程”，推行“全员落户、全家随迁、全时办理”等政策。2021年，我省高职院校约55.56%的毕业生留在当地就业。

在大学生就业队伍中，不乏投身基层、爱岗敬业的高职学子。来自长江工程职业技术学院水利水电建筑工程专业的张致敏，2019年毕业后入职宜昌市伍家岗区微炬社会公益服务中心，融入社会基层治理，践行志愿服务精神；襄阳职业技术学院临床医学专业2019届毕业生刘茜茹，在枣阳市吴店镇凉水村卫生室当村医已两年，服务基层医疗，做当地百姓的健康守护者……

教育部前不久公布的数据显示：十年来，我国中职、高职就业率（含升学）均高于普通高校的平均值。业内人士指出，这充分表明职业教育突出就业导向的特征。新职教法进一步明确了职业教育面向市场、服务发展、促进就业的办学方向。在教育规划上，职业教育应当与促进就业创业、推动发展方式转变和产业结构调整等整体部署、统筹实施。（记者 方琳 通讯员 华先宙）

(责编：曹淼、李源)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
国家发改委：努力争取全年经济发展达到较好水平
　　人民网北京8月3日电 （记者申佳平）据国家发展改革委官网消息，上半年发展改革形势通报会于近日召开。会议提出，努力争取全年经济发展达到较好水平。…
海关总署：暂停台湾地区柑橘类水果和冰鲜白带鱼、冻竹荚鱼输入大陆
　　人民网北京8月3日电 （记者王震）据海关总署消息，海关总署3日发布通知，暂停台湾地区柑橘类水果和冰鲜白带鱼、冻竹荚鱼输入大陆。 通知称，去年以来，大陆海关多次从台湾地区输大陆柑橘类水果中检出检疫性有害生物——大洋臀纹粉蚧Planococcus minor，以及倍硫磷和乐果残留超标；今年6月，从台湾地区输大陆冰鲜白带鱼和冻竹荚鱼包装上检出新冠病毒核酸阳性。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部