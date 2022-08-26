让“真金白银”更好惠及市场主体——国家税务总局介绍大规模增值税留抵退税政策落实进展
新华社北京8月26日电 题：让“真金白银”更好惠及市场主体——国家税务总局介绍大规模增值税留抵退税政策落实进展
新华社记者王雨萧
国家税务总局26日发布数据显示，4月1日大规模增值税留抵退税政策实施以来，截至8月15日，已有20131亿元退税款退到纳税人账上，加上一季度继续实施此前出台的留抵退税老政策1233亿元，已累计有21364亿元退税款退到纳税人账户，大规模留抵退税存量留抵税额集中退还已完成。
大规模增值税留抵退税以“真金白银”为更多市场主体发展助力，增加了企业现金流，在激发市场主体活力方面发挥了重要作用。
退税款为企业送上“及时雨”
“393万元留抵退税款到账，帮我们挺过了最难的日子。”石家庄医疗废物处置有限公司总经理郑军说，为满足医疗废弃物处置需求，公司投入大量资金进行设备升级改造。退税款到账后，一部分资金用于支付利息和工程项目款，确保了设备升级顺利进行。
国家统计局的快速调查显示，大规模留抵退税政策实施后，获得增值税增量留抵退税的企业中，90%的企业认为改善了现金流；获得存量留抵退税的小微企业中，84.5%的企业认为改善了现金流；获得增值税留抵退税的工业企业中，87.9%的企业认为改善了企业现金流。
“今年二季度，全国享受留抵退税企业采购原材料等支出同比增长12.3%，增幅比无退税企业高5.7个百分点；销售收入同比增长6.1%，比无退税企业高1.8个百分点。”国家税务总局总审计师蔡自力说。
北京国家会计学院财税政策与应用研究所所长李旭红表示，大规模增值税留抵退税政策带动企业经营逐步改善，支撑企业销售加快回暖，与此同时，不少企业将退税款应用于研发创新领域，有助于推动经济新动能快速成长。
多举措确保政策直达
春雨润苗，贵在及时。国家税务总局相关负责人介绍，今年留抵退税规模超过前三年总和，政策落地不断提速，二季度办理留抵退税业务笔数超过去年同期100倍，符合条件企业退税资金从申请到入账平均用时较去年同期大幅压缩。
“无论是工作时间还是节假日，遇到涉税问题总能第一时间得到回应和指导，税务工作人员还结合公司具体税收情况，一对一辅导推送适用的税惠政策，帮助我们享受政策红利。”郑州森源新能源科技有限公司财务负责人赵大伟说。
在河北，石家庄市税务局按日编制下发进度日报表，实时调度退税进度，确保退税款快速精准直达；在内蒙古，通辽经济技术开发区税务局通过税收大数据平台筛选分析，快速精准识别符合退税条件的企业；新疆税务部门主动邀请人大代表、政协委员等沉浸式体验税费服务办理全过程，帮助查找改进相关问题，落实整改措施200余条……各地税务部门多举措确保政策直达快享。
据介绍，各地税务部门全面升级改造核心征管、电子税务局等应用系统，建立全国统一的宣传辅导标签体系和符合退税条件纳税人清册，精准推送政策1525万户次，自动弹窗提醒纳税人办理退税，预填85%以上退税申报数据。税务部门还在全国建立多个基层税务局直联点、办税服务厅直联点、纳税人直联点等，直接听取来自一线的声音。
防止退税“红包”落入不法分子“腰包”
国家税务总局相关负责人介绍，各地税务部门一手抓退得快，一手抓打得狠，坚决打击团伙式、跨区域、虚开发票骗取留抵退税等违法行为，防止退税“红包”落入不法分子“腰包”。
数据显示，截至8月15日，全国税务稽查部门通过查处骗取或违规取得留抵退税企业，挽回留抵退税及其他税款损失108.2亿元；已移送公安立案及联合侦办涉嫌虚开骗取留抵退税企业1212户，联合打击虚开骗取留抵退税团伙193个。
国家税务总局稽查局相关负责人介绍，税务部门依托大数据加强事前风险研判提醒、事中信息审核校验、事后风险扫描应对，打造全流程风险防控机制，区分不同风险等级开展差异化应对，对中低风险企业及时提醒自查整改，对高风险企业重点检查、精确打击，既提高对不法企业的打击效率，又避免对守法企业的不必要干扰。
记者还了解到，大规模留抵退税政策实施以来，国家税务总局持续开展典型案件曝光，释放“骗税必严打”“违法必严惩”强烈信号。截至8月15日，全国累计已曝光约700起典型案件，部分企业在税务稽查立案后主动缴回涉嫌骗取的留抵退税。
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