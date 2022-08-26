新华社北京8月26日电（记者吴雨）记者26日从中国人民银行获悉，9月份人民银行等四部门将开展金融联合宣传教育活动。活动面向金融消费者和投资者，宣传基础金融知识和金融风险防范技能，深入开展风险提示，防范非法金融活动。

从2019年开始，人民银行、银保监会、证监会、国家网信办连续四年开展“金融知识普及月 金融知识进万家 争做理性投资者 争做金融好网民”活动，成为持续推动金融消费者教育和金融知识普及的有效途径。

中国人民银行金融消费权益保护局局长余文建在当日举行的新闻发布会上介绍，我国消费者金融素养水平稳步提升，全国消费者金融素养指数从2017年的63.71提升到2021年的66.81，在国际上处于中等偏上水平。

与往年相比，此次活动方式更加多元，重点更为突出。除了向金融消费者宣传基础金融知识和金融风险防范技能，相关部门还将针对非法吸存揽储、养老领域金融诈骗、电信诈骗、非法代理维权等侵害消费者权益和危害金融稳定安全的行为，重点开展风险提示。在金融知识普及对象方面，活动将加大对“一老一小”的普及力度，持续关注农村偏远地区群体、新市民等重点群体。

此外，银保监会消费者权益保护局局长王毅介绍，作为银行业保险业消费者权益保护领域的基础性文件，《银行保险机构消费者权益保护管理办法（征求意见稿）》已向社会公开征求意见，目前正根据反馈意见进行修改完善，预计年内印发出台。

(责编：岳弘彬、牛镛)

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