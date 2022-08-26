今年超2万亿元退税款已退至纳税人账户
2022年08月26日23:47 | 来源：新华网
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新华社北京8月26日电（记者王雨萧）国家税务总局26日发布数据显示，4月1日大规模增值税留抵退税政策实施以来，截至8月15日已有20131亿元退税款退到纳税人账上，加上一季度继续实施此前出台的留抵退税老政策1233亿元，已累计有21364亿元退税款退到纳税人账户，大规模留抵退税存量留抵税额集中退还已经完成。
“今年留抵退税规模超过前三年总和，政策落地不断提速，原定全年退税任务提前到二季度集中完成。”国家税务总局相关负责人说，税务部门二季度办理留抵退税业务笔数超过去年同期100倍，符合条件企业退税资金从申请到入账平均用时较去年同期大幅压缩。
为确保退税资金落袋“准”，各地税务部门全面升级改造核心征管、电子税务局等应用系统，建立全国统一的宣传辅导标签体系和符合退税条件纳税人清册，精准推送政策1525万户次。
国家税务总局货物和劳务税司相关负责人介绍，税务部门在全国建立100个基层税务局直联点、100个办税服务厅直联点、每省100个纳税人直联点，直接听取来自一线的声音。国家税务总局还升级推出“我为纳税人缴费人办实事暨便民办税春风行动2.0版”，累计推出121条便民办税缴费措施，助力企业更好享受政策。
记者了解到，税务部门还持续加大打击力度，严查狠打骗取留抵退税违法犯罪行为。数据显示，截至8月15日，全国税务稽查部门通过查处骗取或违规取得留抵退税企业，挽回留抵退税及其他税款损失108.2亿元。
(责编：牛镛、岳弘彬)
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