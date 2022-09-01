原标题：万物根生 智赢未来 华为亮相2022世界人工智能大会

9月1日至3日，2022世界人工智能大会（以下简称WAIC2022）在上海举办，大会由国家发展和改革委员会、工业和信息化部、科学技术部、国家互联网信息办公室、中国科学院、中国工程院、中国科学技术协会和上海市人民政府共同主办，自2018年创办以来大会已成功举办四届，今年WAIC2022以“智联世界 元生无界”为主题，继续秉持“智联世界”理念，通过线上线下联动的会展形式，进一步以人工智能增进人类共同福祉。

华为以“万物根生 智赢未来”为主题全面参与本次大会。9月1日上午的大会开幕式上，华为公司轮值董事长胡厚崑做《打牢智能根基，加速行业升级》的主题演讲，胡厚崑表示：“人工智能产业下一步发展的关键是，建好、用好算力基础设施，规划好应用创新方向，为各行各业数字化转型升级，打下更坚实的智能根基。”

大会期间，华为携手行业客户及生态伙伴全面展示了在AI基础设施、行业赋能、生态繁荣、数字包容等多个领域的战略、解决方案及应用实践，与产业各方共同分享如何通过人工智能根技术创新及领先的人工智能基础设施，推动千行百业数字化、智能化转型升级，助力中国数字经济高质量发展。

大会开幕式上，卓越人工智能引领者奖（Super AI Leader，简称SAIL奖）正式揭晓，基于昇腾AI的三模态大模型“紫东.太初”，从众多国内外参评项目中脱颖而出，荣获SAIL大奖。“紫东.太初”由中国科学院自动化研究所与华为基于全栈自主创新的昇腾AI基础软硬件平台联合打造，是图、文、音三模态大模型，开创性地实现了图像、文本、语音三模态数据间的统一表示与相互生成，更加接近人类真正的感情和思考，灵活性更高，通用性更强，让AI从“一专一能”迈向“多专多能”，为多模态人工智能行业应用提供创新基础。华为云AI辅助药物设计平台获得2022年SAIL之星奖，在AI的辅助下，先导药的研发周期从数年缩短至一个月，研发成本降低70%。

9月2日，由新一代人工智能产业技术创新战略联盟(AITISA)、中国人工智能产业发展联盟(AIIA)主办、华为承办的昇腾人工智能生态大会将在WAIC2022期间举办。大会将邀请众多AI界顶级专家学者、政府领导与商业领袖，汇聚众人之智探讨AI前沿话题，解读人工智能时代最新发展趋势，探索AI加速赋能千行百业之道，共话算网产业协同发展之路，共商数字经济高质量发展之计。

华为将聚焦“联接+计算”战略方向，坚持数字技术持续创新，努力做好基础软硬件平台，携手众多产业生态伙伴，共同为中国人工智能产业腾飞以及数字经济的高质量发展做出更大贡献。

(责编：曹淼、李源)

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