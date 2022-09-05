人民网记者 王震

基于智慧工地应用场景的移动数据方舱，能满足智慧巡检、水污染监测等不同场景的应用，实现施工项目的数字化和智能化管理；融合云计算、边缘计算技术的工体元宇宙GTVerse，可以实现20毫秒以内的低时延、无卡顿的沉浸式场景体验，让观众仿佛置身足球赛场……

在2022年中国国际服务贸易交易会（以下简称“服贸会”）上，我们可以深刻感受到，数字技术的快速发展正在改变经济发展、社会治理和个人生活的方方面面。

算力是数字技术创新和数字经济发展的重要基础。近年来，我国高度重视高性能计算，不断出台相关政策引导超级计算中心建设及应用，规划建设天津、广州、深圳等8 个国家超级计算中心，“东数西算”工程正式全面启动。云计算、边缘计算正风起云涌。

同时，云计算与边缘计算的紧密协同，也在加速数字技术应用的场景创新，打造数字经济的新优势。

“云计算与边缘计算通过紧密的协同方式，可以满足各种场景的需求，从而最大地体现云计算与边缘计算的应用价值。”中国科学院研究员原科技部战略规划司副司长余健表示，云边协同成为未来重要的发展方向，要积极构建云边协同产业生态体系。

余健介绍，所谓边缘计算是在前端、边缘端的感知阶段进行计算，把原始数据变成结构化数据传输到后台，从而减轻后台超算中心的负担和耗电量，“特别是在企业，有大量的数据在生产，采取边缘计算很好的解决了产业和企业数字化转型的问题。

“实际上，边缘计算、云边协同与‘东数西算’是一个相互促进、相互补充的关系。”在中科星云总裁张岳平看来，随着我国5G商用和边缘计算的爆发，算力从中心走向边缘和终端本身，云边端算力协同越来越重要，云边协同也在不断地赋能智慧城市、智慧交通、医疗领域，落实云边协同被提上议程。

在生态环境保护场景，基于云边协同的工业互联网正在发挥更大价值。“比如说像智能化的监测，基于工业互联网的平台，能够保障水处理系统的智能化运行，科学管理监测系统实时采集水量和水质等的信息，像云计算、大数据、工业互联网等技术都能发挥很好的作用。”中国工程院院士侯立安说。

对于未来云边协同技术及产业发展，余健认为，一是要积极构建云边协同产业生态体系，切实推进云计算、云服务与边缘计算服务的协同发展；二是进一步加快攻关突破，促进供给侧结构提供更加丰富的满足行业场景需求的产品服务，助力交通、能源、工业、农业等重点行业的数字化转型发展；三是加快完善云边协同标准体系，不断拓展完善云边协同关键技术、基础服务，典型场景解决方案等标准规范，持续提升云边协同相关质量和可行度，积极引导云边协同的产业发展。

(责编：王震、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经