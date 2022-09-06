人民网记者 申佳平 车柯蒙

“千里明月寄相思”。中秋佳节临近，许多朋友会给自己的亲朋好友送份月饼，以表达思念与祝福。然而一些被炒作起来的“天价”月饼，却让这份爱变了味道，甚至沦为广为诟病的月饼“刺客”、送礼“马甲”。人民网财经了解到，在相关部门的监管“组合拳”之下，今年月饼消费更趋大众化。

中秋佳节临近，河北省遵化市各月饼生产企业一片忙碌景象，工人们加班加点赶制月饼，满足节日期间市场需求。新华社 刘满仓摄

盒装月饼平均成本约70元，“天价”月饼从何而来？

“500块以上的月饼就是天价了。”在调查中，不少消费者表示，月饼作为传统节日的大众食品，价格应该更贴近老百姓的日常消费。在口味方面，多数受访者也更倾向于五仁、蛋黄等传统口味。

相关成本调查显示，由于馅料、包装材料等不同，盒装月饼生产成本虽存在一定差异，但总体上不会很高，平均生产成本在每盒70元左右。国家发展改革委相关负责人介绍，近年来，有些企业在盒装月饼中搭售或者混合销售鱼翅、燕窝、人参、冬虫夏草、茶叶、白酒、洋酒、珠宝、丝巾等高价商品甚至奢侈品，其价值远远高于月饼，却仍以“月饼”之名销售，成为“天价”月饼的主要来源。

“‘天价’月饼不仅背离了传统文化本源，也使得月饼容易异化成为腐败的载体，对社会风气造成负面影响。”该负责人透露，从多年市场情况看，单价200元以下的盒装月饼销售占比达80%以上，单价500元以上占比约1%。盒装月饼单价不超过500元社会接受度高。

监管部门定制“组合拳”，月饼消费去向何方？

为遏制“天价”月饼现象，今年以来，相关部门多次出手，“量身定制”了诸多监管“组合拳”。

5月份，市场监管总局批准《限制商品过度包装要求 食品和化妆品》，明确要求月饼“瘦身”细则，如月饼的包装层数最多不超过三层；降低包装成本，对销售价格在100元以上的月饼，将包装成本占销售价格的比例从20%调减为15%；月饼不应与其他产品混装。

6月份，国家发展改革委、工业和信息化部、商务部、市场监管总局发布《关于遏制“天价”月饼、促进行业健康发展的公告》，提出“对单价超过500元的盒装月饼实行重点监管”“月饼包装不得使用贵金属、红木等贵重材料”“月饼馅料中不得使用鱼翅等野生保护动物食材，倡导不使用燕窝等名贵珍稀食材”。

国家发展改革委介绍，在中秋节前，将会同有关部门持续密切监测月饼市场情况，加大监督检查力度，切实遏制“天价”月饼，营造风清气正的节日氛围。目前，通过对商超、酒店、餐厅月饼销售情况开展巡查，已及时督促经营者抓紧整改。

如，对个别高端酒店销售月饼礼盒混装高档茶叶、茶具等其他商品问题，已请地方督促相关酒店整改，违规产品已下架；对各方反映较为集中的线上商户将月饼与红酒等商品混合销售、标价499元附加600元运费变相提价等问题，已督促有关电商平台进行整改。

根据中国焙烤食品糖制品工业协会近期发布的《2022年中国月饼行业发展趋势》预测，在一系列月饼新规要求下，今年价格超过500元的“天价”月饼将大幅减少，价格主要集中在80元-260元之间。

“过中秋节，大家自己吃一般都选择传统的单块月饼，送亲友会选择月饼礼盒。”在北京的一家超市，值班经理郭女士表示，今年在售的月饼礼盒中，一盒8块到10块的月饼礼盒，价格约100元-200元不等，10块以上的月饼礼盒价格大多在200元-300元之间。

从线上销售来看，淘宝天猫、京东等多家电商平台对平台内的月饼产品定价进行规范，目前平台上难觅超过500元的盒装月饼。200元以下的月饼销售量占比超过96%，成为了今年月饼消费的主流。

(责编：赵竹青、吕骞)

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