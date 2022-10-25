人民网北京10月25日电 （记者李栋）眼下，“三秋”生产进入关键期。据农业农村部最新农情调度，截至10月23日，全国秋粮已收获11.05亿亩、完成84.6%，进度同比快2.7个百分点。

分地区看，西北地区收获基本结束；东北地区收获过九成；黄淮海地区收获近九成；西南地区收获过八成；长江中下游及华南地区收获过六成。

霜降之后，黑龙江省的秋收工作已近尾声。据黑龙江省农业农村厅农情调度显示，截至10月23日18时，该省农作物已收98.1%，比去年同期快4.8个百分点。粮食作物已收98%，比去年同期快5个百分点。其中，玉米已收95%，比去年同期快6.9个百分点。

“通过高质量备耕、高标准春耕、精细化田管、高效率秋收和全过程防灾减灾，克服了局地疫情、农资价格上涨等不利因素影响，今年粮食生产获得大丰收。”黑龙江省农业农村厅相关负责人表示，目前来看，粮食产量和大豆产量均有望再创历史新高。

据中央气象台预报，25-26日，受冷空气影响，华北中北部、东北地区中南部有小雨或雨夹雪，并有4~5级风，气温下降4~8℃。

“北方大部要抓住晴好天气，加快秋收扫尾，做好晾晒仓储工作，防止发芽霉变。西北、华北、黄淮等冬小麦播种区要抓紧晴好天气，做好腾茬整地和适期趁墒播种冬小麦，已播地区要及时查苗补苗，确保苗齐苗壮。”农业专家建议。

(责编：申佳平、高雷)

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