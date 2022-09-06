人民网北京9月6日电 （记者余璐）“煤炭作为我国主体能源，是能源安全的‘压舱石’，有力保障了我国经济社会快速发展。”近日，在“碳中和与煤炭高质量发展论坛暨第十二届全球新能源企业500强峰会”上，中国能源研究会理事长史玉波如是说。

史玉波表示，在碳达峰碳中和背景下，要统筹推进能源安全与转型，加快构建清洁低碳、安全高效的现代能源体系，推进保障国家能源安全与碳中和并举。数据显示，2021年我国煤炭消费量占能量消费总量的56%，煤电发电量占全国发电总量的60%以上。从长远来看，煤炭在能源供应中依旧发挥着重要作用。

谈及如何助力煤炭产业高质量发展，史玉波谈到，“双碳”目标，对我国能源发展提出了挑战，要妥善处理好煤炭行业减量发展与煤炭兜底保障之间的关系。

国家能源局原副局长吴吟表示，“十四五”时期，我国将加快构建现代能源体系，保障能源安全是实现这一目标的前提。保障能源安全必须坚持“系统观念”来寻求最优解，即坚持能源安全可靠性、清洁低碳生态性，以及效率和效应的经济性。

中国煤炭工业协会副会长、中国煤炭学会理事长刘峰谈到，煤炭是我国的主体能源和重要的能源原料，从新中国成立至今，我国累计煤炭产量达980亿吨，煤炭为我国提供约70%的能源，支撑了国民经济生产总值9%的增长。未来，在推动能源转型发展的过程中，煤炭还将发挥不可或缺的兜底保障作用。

刘峰介绍，在实现“双碳”目标的背景下，近年来，煤炭行业坚持自我革命，在整个煤炭行业发展过程中，持续探索转型升级。在“量”的方面，煤炭由改革开放初期在消费结构中占比80%以上降低到2021年的56%；在“质”的方面，目前我国85%以上的煤炭消费已基本实现清洁利用和超低排放，形成了包含煤炭清洁转换与污染物协同控制的洁净煤技术体系。

如何探索推进煤炭消费转型升级的技术路径？“创新绿色低碳技术将成为未来的重点研究方向。”刘峰表示，结合短期与中长期目标，统筹稳增长与调结构，未来煤炭行业需要围绕升级换代、低碳融合、颠覆突破和负碳固碳四大技术类型，掌握煤炭未来的绿色低碳科技创新方向。

(责编：郭思邈、吕骞)

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