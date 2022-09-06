人民网上海9月6日电 （记者夏晓伦、实习生尹柳玉）“通过全方位探索数字城市建设新动能、新趋势，细数不断创新的数字力量与前沿实践，数字城市的广阔前景得以展现。人工智能技术将作为核心引擎，进一步推动城市数字化转型。”上海智慧城市发展研究院院长盛雪锋近日在“2022世界人工智能大会·国际AI城市论坛”上表示。

论坛上，上海市城乡建设和交通发展研究院院长薛美根从政策背景、总体思路、发展重点及关系处理等四个方面，就一体化交通信息服务转型问题提出见解。在他看来，上海探索城市数字化转型已有几十年历史，面向未来发展趋势，下一步应完善信息服务盲区，不断打造一体化信息服务，推动交通服务新模式转型。

对此，薛美根建议，一是打造统一交通服务信息底座，二是推动统一支付标准，三是践行绿色低碳出行理念，四是创建交通新模式。同时，还要处理好政府与市场、效率与公平、传统与变革间的关系。

人机协同是探讨数字化发展的热点议题之一。“数字化作为自动化的本体，其发展历经点状自动化、流程自动化、自动化运营和超级自动化等几个阶段，超级自动化将成为未来数字化发展的重要技术方向。”弘玑联合创始人、CSO 吴迪表示，超级自动化是数字化的进一步表现形式，表现为人与系统的协调一致、高度统一，由多个系统、多种数字化手段综合完成，能够有效提高人的效率。

吴迪认为，在数字化时代，人的数字化是政府与企业数字化的“最后一公里”，推动实现人与系统高效连接、动态平衡，将对组织、管理、经营等多方面发展带来深刻变革。

此前，“十四五”规划对加快建设数字经济、数字社会、数字政府、营造良好的数字生态作出明确部署，可见，数字城市将成为未来城市发展的必由之路。那么，在数字城市时代应如何发掘机遇、应对挑战？复旦大学数字与移动治理实验室主任郑磊认为，通过运用数字孪生、人工智能等技术，能够打造新的城市管理模式，全面感知城市现存问题及潜在风险，提升城市决策者、管理者的管理水平和治理能力，为政府和相关产业带来机遇。

“同时，数字城市治理仍面临诸多挑战。如何通过人工智能感知市民感受，以及如何平衡数据利用与隐私保护间的尺度，需要在城市数字化转型过程中进行深入考量。”郑磊进一步补充。

谈及城市信息模型与人工智能技术的融合发展趋势，上海数慧系统技术有限公司联席总裁罗亚表示，空间是数字城市、智慧城市的重要载体，当前，以人工智能为代表的新技术与数字化转型为数字空间治理注入了新动能。在新发展阶段，为提升空间治理智慧，由数字孪生、空间大脑和空间场景应用组成的空间治理新架构就此提出。

“在推动城市数字化转型过程中，还需形成政、产、学、研、用多方协同的共创局面。”多位与会专家共同表示，政府应更好发挥支撑和服务作用；企业要努力实现核心技术突破，构建数字生态；人民要响应号召，积极参与数字城市建设。

(责编：郭思邈、吕骞)

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