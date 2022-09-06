原标题：做CT、有ID，一颗有科技感的“洛川苹果”是怎么炼成的

世界上每七个苹果就有一个来自陕西，其中又以洛川苹果最为出名。

地处渭北黄土高原核心地带的洛川，自然资源得天独厚，因其土层深厚、海拔适中，日照时间长，昼夜温差大，完全符合优质苹果生长的七大指标要求，独特的自然禀赋造就了洛川苹果不可复制的口感和品质，从而享誉世界。

金秋九月，正是洛川苹果成熟收获季，这一苹果界“顶流”也登上拼多多第四届农货节。作为洛川当地知名品牌，拼多多头部商家“王掌柜苹果”的员工们正忙着采摘、分选、打包、发货，将新鲜下树的洛川苹果快递给数亿消费者一尝为快。

技术革新提品质——

智能筛选做CT、颗颗“ID”可溯源

走进洛川县王掌柜农业发展有限公司的生产车间，眼前一派繁忙的景象。

“家人们放心的去拍，咱们的苹果，既脆甜又多汁，每颗都有二维码，颗颗可溯源……”电商团队的销售人员正在给网友推荐洛川苹果。在他身后，百余名工人正忙着将智能挑选好的苹果进行分拣、贴标、装箱，等待快递发货。

“苹果种得好、管得好，始终把品质放第一位，才能卖得好！”“王掌柜苹果”负责人王超介绍，公司建成无尘加工车间9200平米。为了让消费者全年都能吃上新鲜苹果，则离不开智能化现代仓储和全程化冷链运输技术。

“我们的数字化智能气调库有2.3万吨容量，采用了国内最先进的物理保鲜工艺，贮藏参数的调控都是由计算机自动控制完成，这样避免了人工控制的间断性对贮藏环境造成的波动，苹果贮藏期可达10-12个月，可实现一年四季无间隙供货。”王超进一步讲述，苹果在入库前，需要提前做好贮藏前期预冷，去除果实携带的田间热，入库后果温降到贮藏温度，从而能保持果实的新鲜品质。

同时，“从苹果的采收、分级、包装、预冷、贮藏，到运输、销售等环节，建立和完善了一套完整的冷链，使果品从生产到销售始终维持一定的低温，延长货架期，确保果品质量的高度一致。”王超说。

除了智能仓储和冷链技术外，“公司引进的一条法国迈夫双通道4.0智能苹果分选生产线，可以对每个苹果做‘CT’，持续稳定地把控苹果的品质。”王超说，这条全自动智能筛选生产线可以从各个角度拍摄照片，用来测算苹果的疤点、霉心病、光泽、甜酸含量等，其后由自动称重感应系统智能分级，确保每一个苹果表皮完整度统一、个头均匀、外观和口感都达到高品质。

在保证苹果品质的同时，王掌柜还不忘让消费者放心。每个苹果身上都贴有农产品合格证，以及独立的身份标识，消费者扫描上面的二维码后，可直接对该苹果全程溯源。包括苹果生产过程中施肥、开花、病虫防治、套袋、采摘装箱、入库等环节全过程，真正实现“买得放心、吃得放心”。

据了解，2021年王掌柜销售洛川苹果8.3万吨，主打健康、绿色、有机的卖点。同时，依托拼多多等电商平台更加提高了产品的知名度和销量。

不得不说，好苹果离不开创新发展。只有破除思维定式、工作惯性和路径依赖，以经管、技术和商业模式创新为动力，聚焦分拣分选、冷藏冷运等关键环节，才能迈向“品质、品相、品牌”高度融合的发展之路。

拥抱电商尝甜头——

平台助力备战农货节提升品牌农货声誉

随着电子商务的兴起，不少人把洛川苹果放在网上销售。“电商平台为洛川苹果产业带来了变革。”王超说。

据了解，2014年之前，与全国多数初级农产品一样，果农在田间地头卖成品果，大企业再通过分销商销往全国，仅依靠线下售卖的方式，品质优、口味佳的洛川苹果很难直接对接消费者。2013年，洛川县政府把“洛川苹果”作为主打品牌，全力发展当地电商产业，拉动产业转型升级。数据显示，2014年洛川苹果在网上销售额为400万元，到2021年洛川苹果的线上销售额已达12.5亿元，品牌价值稳居全国水果之首，达到687亿元。

作为一名85后，王超就是这样一位搭上电商快车的年轻人。他说，“选对平台很重要，拼多多是做农业起家的，对农产品商家还有扶持，我们的苹果本身就有很高的品质，有了平台的助力，我们的销量逐年攀升。”

“像这次的拼多多农货节，官方予以了很多支持，店铺产品通过百亿补贴、农货节专区的流量扶持，销量从日均3000单增长到上万单，大大提高了我们王掌柜品牌的知名度和销量。”王超兴奋地说。

“为了这次农货节，我们通过弹窗功能，对用户进行农货节倒计时的提醒，在商城专区开启部分商品或者全部商品打折；另外再给用户分发优惠券，促使他们下单。同时通过社群直播分销系统，开启农货节预热宣传，再通过直播带货进行营销，提高农货节的收益。”

“像洛川苹果这样的好农货不仅要产出来，更要卖出去。”拼多多农货节负责人介绍，自2019年8月起，拼多多已连续四年举办农货节，辐射产区从2019年的500个扩展至如今的近2000个。本次农货节平台除继续在农产品“零佣金”基础上投入百亿补贴、秒杀万人团等资源外，还将联合湖北等地的近十个县（市）开展助农直播，拉动优势农产区的销售，提升品牌农货、地标农产品的声誉和影响力。

10年间，洛川苹果借助电商平台乘势而上，从标准化生产、冷藏冷链、分级分选到品种改良、精深加工、品牌营销等，进行了一场全链路数字化变革，使洛川苹果的产业链更加完善、全链条水平不断提升、产业效益持续扩大，也带领当地果农走出了一条全新的致富路。

农民们的致富果——

插上科技“翅膀”的红果果助力农民增收奔小康

在洛川，苹果是当地人民的“致富果”。全县64万亩耕地，其中，苹果栽植达53万亩，人均3.3亩，居全国之首，洛川农民95%以上的收入来自苹果，是陕西省“一县一业”示范县。

“在这儿上班，既方便照顾孩子，收入又稳定。”在“王掌柜苹果”车间，分拣工人赵麦玲正有条不紊地分拣装箱。她说，自己的孩子现在在县里上学，去城里打工太远了，在这儿每天都很稳定，日子也过得不错。

王超称，截至目前公司带动果农就业5800人，一年可为果农增收2088万元。这对发展壮大村集体经济和当地果农增收增益，起到了有力的促进作用。

此外，近年来，按照“政府支持引导，以新型经营主体或产业联合体为主”的原则，洛川县对物联网果园、标准化果园和苹果园区进行了数字化改造，建设智慧果园，实现精准感知、自动决策、智能控制与实施，推动苹果产业链改造升级，实现苹果产业精细化、高效化和绿色化发展。

种一塬苹果，富一方百姓。洛川县委、县政府也将围绕打造现代果业强县，在苹果产业转型升级上下功夫，做好前生产和后整理，促进全产业链价值提升，推进果农持续增收，不断推动洛川苹果产业向高质量发展。

(责编：曹淼、李源)

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