人民网北京9月6日电 （记者孙博洋）“提高跨境服务贸易开放水平，必须全面提升合格评定服务贸易便利化水平。”市场监管总局副局长田世宏在2022年中国国际服务贸易交易会“合格评定服务贸易便利化论坛”上表示。

9月5日，由中国国际贸易促进委员会（以下简称中国贸促会）和国家认证认可监督管理委员会共同举办的2022年中国国际服务贸易交易会“合格评定服务贸易便利化论坛”在京举行。本次论坛以“合格评定：全方位开放与实践”为主题，旨在全面提升合格评定服务贸易便利化水平，更好地推动全方位开放和高质量发展。

论坛上，市场监管总局副局长田世宏表示，合格评定“传递信任，服务发展”，是国际通行的质量管理手段和贸易便利化工具，是构建高标准服务业开放制度体系的重要内容。提高跨境服务贸易开放水平，必须全面提升合格评定服务贸易便利化水平。要统筹国内国际两个大局，加快完善与全方位开放相适应的合格评定体系，推动认证认可检验检测“市场化、国际化、专业化、集约化、规范化”发展，与国际社会一道，携手共促开放共享的服务经济高质量发展。坚持国际化发展，构建统一开放的合格评定体系，促进全国统一大市场建设和内外贸一体化发展；聚焦便利化目标，构建互认互惠的合格评定体系，更好地服务国家开放战略、新兴产业发展和广大工商企业；推进现代化治理，构建权威公信的合格评定体系，为全球用户提供国际通行的合格评定服务。

中国贸促会副会长陈建安表示，合格评定作为国家质量基础设施的三要素之一，是控制质量并建立质量信任的重要手段，能够有效支撑国际贸易和可持续发展。同时，合格评定作为符合世界贸易组织（WTO）规则的技术性贸易措施，是国际贸易的“通行证”。要加强宣传推介，帮助企业了解合格评定政策和规则，充分利用合格评定手段，不断增强国际竞争力；要坚持开放合作，积极发挥合格评定的国际多边互认作用，为贸易投资合作提供更大便利；积极应对绿色贸易壁垒，提升中国制造、中国服务的质量和国际竞争力。

据悉，论坛期间，举行了“粤港澳大湾区认证联盟”成立仪式，发布《中国质量认证40年》和《认证认可标准化20年》，并就合格评定服务内外贸一体化、新发展格局下合格评定的应用、合格评定发展趋势等议题进行了深入探讨。

据了解，我国现有认证机构1038家，颁发有效认证证书317.3万张，获证组织91.9万家；检验检测机构51949家，年出具检验检测报告6.8亿份；获得认可的认证机构226家、检验检测机构14530家，检验检测认证服务产值超过4000亿元。我国对外签署15份多边互认协议和127份双边合作互认文件，与30多个“一带一路”沿线国家和地区建立双边合作关系，互认范围覆盖占全球经济总量95%以上的经济体，为服务贸易便利化和全方位开放发挥了积极作用。

(责编：郭思邈、吕骞)

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