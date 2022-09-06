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业界：自贸试验区成经济发展新引擎、制度创新策源地

2022年09月06日15:12 | 来源：人民网
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人民网北京9月6日电 （记者孙博洋）“中国自由贸易试验区应坚持制度创新，科技驱动，绿色引领，不断改善营商环境，持续提升国际贸易水平，提高国民经济贡献率，使其成为中国高水平开放发展‘风向标’。”在2022中国自由贸易试验区建设与发展论坛上，广东带路城市发展规划研究院院长金锋如上表示。

中国农业大学经济管理学院教授李春顶认为，自贸试验区已经成为中国扩大开放的前沿阵地，也是带动中国经济发展的新引擎。同时，他在展望自贸试验区区未来发展方向时认为，自贸区发展应深入对标国际先进标准，打造最具国际竞争力的规则体系，放宽自主改革权限，建立制度化的容错机制和激励机制，助推深层次制度创新。

北京师范大学民营经济研究中心主任、教授韩晶表示，自贸试验区承担着高质量引进来和高水平走出去的历史使命，在贯彻新发展理念、构建新发展格局中肩负重要责任。同时她认为，应将自贸试验区打造成为碳中和试点示范区，提升区内清洁能源使用比例，逐步减少煤炭使用，鼓励自贸试验区企业参与碳排放权交易。

在论坛上，由广东带路城市发展规划研究院编研的《中国自由贸易试验区发展研究报告（2022）》（以下简称“报告”）正式发布。

广东带路城市发展规划研究院副院长庞克锋介绍，在整体框架设计上，报告分为综述、新实践、实践案例、指数评估和政策建议五大部分。其中在实践案例部分，主要对全国二十一个自贸试验区的典型经验、典型做法和典型政策进行总结，形成可资借鉴的典型案例，而在政策建议部分，主要从中长期发展时间维度，提出中国自由贸易试验区建设与发展的系列政策建议。

据悉，论坛上还发布了“大湾区指数”亦称“中国自由贸易试验区发展指数”。

(责编：郭思邈、吕骞)
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