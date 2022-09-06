人民网北京9月6日电 （记者乔雪峰）记者从交通运输部获悉，交通运输部于9月6日8时将应对四川甘孜州泸定县6.8级地震应急响应提升至二级。

据了解，交通运输部专家组于9月5日17时赶赴震区现场协助指导工作，交通运输部工作组参加国务院抗震救灾指挥部工作组已于9月6日5时赶赴震区现场指导工作。

同时，交通运输部协调国家区域性公路应急装备物资储备中心（四川眉山）紧急启运第一批装备物资赶赴震区，启动紧急程序协调财政部安排1500万公路应急抢通补助资金支持受灾地区公路应急抢通工作。

交通运输部相关负责人表示，截至9月6日11时，震区路网运行总体正常。高速公路方面，全路网继续保持畅通。国省干线公路方面，G318线天全至泸定段发现3处阻断，目前已全部抢通，保持畅通；S217线发现2处阻断，已抢通1处，其中，泸定至得妥段总体畅通，联合村隧道至新民乡约28公里阻断，正在抢通；S434线发现3处阻断，已抢通2处，其中，康定至磨西段畅通，磨西至金光段约10公里阻断，正在抢通；农村公路方面，甘孜州和雅安市初步排查15条农村公路阻断，已抢通4条，其余待进一步核查。交通建设方面，已全部停工，开展隐患排查。铁路方面，地震发生后，已紧急封锁相关区间线路、扣停列车，截至目前未接到地震造成铁路事故及人员伤亡报告。民航、邮政方面，暂未接报地震对民航、邮政运行造成影响的报告。

据了解，四川省交通运输厅全面排查全省高速公路总里程12031公里，桥梁3897座、隧道513座、边坡1147处。四川全省680个高速公路收费站开启应急通道708条，雅康高速泸定站和雅西高速石棉站已开启应急专用通道，对前往灾区的抢险车辆实施免费通行。

(责编：郭思邈、吕骞)

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