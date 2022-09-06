人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

航空工业发布建设世界一流高科技产业集团路线图

2022年09月06日15:12 | 来源：人民网
小字号

人民网北京9月6日电 （记者乔雪峰）近日，航空工业集团在京召开科技创新大会，发布了航空工业科技全周期创新行动、航空工业科技重大专项行动、航空工业科技创新体制机制改革行动、航空工业英才行动、航空工业科技创新和工业制造评价行动等五大创新行动计划，发布了建设世界一流高科技产业集团的详细路线图。

“党的十八大以来，航空工业坚持聚焦科技兴装，努力实现从主战装备持续跨代向装备体系全面升级的跨越。”航空工业集团相关负责人表示，航空工业始终站在世界高技术发展前沿，航空科技具有高技术、高精度、变批量、产业链长等特点，能够牵引和推动材料、制造、信息等工程技术发展，并具有科技突破带动效应，对国家创新能力整体提升具有重大引领作用。

路线图中指出，面向百年奋斗目标，航空科技创新肩负着履行新时代强军使命，支撑建设世界一流军队的历史使命，肩负着履行新时代强国使命，支撑建设社会主义现代化国家的历史使命，肩负着履行新时代强企使命，支撑建设世界一流企业的历史使命，使命光荣、挑战空前。

该负责人表示，加快推进科技创新，既是航空工业履行强军首责、承担央企使命的迫切需要，也是航空工业促进转型升级、建设世界一流企业的迫切需要，还是航空工业实现科技引领、落实集团发展战略的迫切需要。

路线图中强调，要精准定位、把握规律，始终瞄准航空科技高水平自立自强的发展方向，特别是在加快推进科技创新、构建领先创新力、推动“创新决定30条”实施过程中，要始终坚持加强党的领导这个政治方向，牢牢把握实现自立自强这个基本原则，坚决锚定主责主业这个战略中心，聚焦解决“卡脖子”这个核心关键。

此外，路线图还提出，下一步，航空科技创新任务重点将聚焦新装备，以航空科技与装备支撑建军百年奋斗目标；聚焦新跨代，发展先进工业产业能力，以数智融合、多链主导的世界一流企业支撑建国百年奋斗目标；聚焦新超越，打造航空科技国家战略力量，以科技优势掌握大国竞争战略主动权。

(责编：郭思邈、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
如何防范保险销售误导行为？银保监会发布风险提示
　　人民网北京9月6日电 （记者罗知之）据银保监会官网消息，近期，有消费者反映，某些保险销售人员为提高销售业绩，在保险产品销售过程中，向消费者提供与实际不符或让人误解的信息，诱导消费者购买保险产品，存在套路营销、诱导消费、强制搭售等问题，侵害了消费者合法权益。为此，中国银保监会消费者权益保护局发布风险提示，提醒消费者注意防范保险销售误导行为。…
快舟一号甲火箭成功发射微厘空间试验卫星
　　快舟一号甲火箭成功发射微厘空间试验卫星。酒泉卫星发射中心供图 人民网北京9月6日电 （记者赵竹青）北京时间2022年9月6日10时24分，我国在酒泉卫星发射中心使用快舟一号甲遥十六运载火箭，成功将微厘空间一号S3/S4试验卫星发射升空。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部