人民网北京9月6日电 （记者乔雪峰）近日，航空工业集团在京召开科技创新大会，发布了航空工业科技全周期创新行动、航空工业科技重大专项行动、航空工业科技创新体制机制改革行动、航空工业英才行动、航空工业科技创新和工业制造评价行动等五大创新行动计划，发布了建设世界一流高科技产业集团的详细路线图。

“党的十八大以来，航空工业坚持聚焦科技兴装，努力实现从主战装备持续跨代向装备体系全面升级的跨越。”航空工业集团相关负责人表示，航空工业始终站在世界高技术发展前沿，航空科技具有高技术、高精度、变批量、产业链长等特点，能够牵引和推动材料、制造、信息等工程技术发展，并具有科技突破带动效应，对国家创新能力整体提升具有重大引领作用。

路线图中指出，面向百年奋斗目标，航空科技创新肩负着履行新时代强军使命，支撑建设世界一流军队的历史使命，肩负着履行新时代强国使命，支撑建设社会主义现代化国家的历史使命，肩负着履行新时代强企使命，支撑建设世界一流企业的历史使命，使命光荣、挑战空前。

该负责人表示，加快推进科技创新，既是航空工业履行强军首责、承担央企使命的迫切需要，也是航空工业促进转型升级、建设世界一流企业的迫切需要，还是航空工业实现科技引领、落实集团发展战略的迫切需要。

路线图中强调，要精准定位、把握规律，始终瞄准航空科技高水平自立自强的发展方向，特别是在加快推进科技创新、构建领先创新力、推动“创新决定30条”实施过程中，要始终坚持加强党的领导这个政治方向，牢牢把握实现自立自强这个基本原则，坚决锚定主责主业这个战略中心，聚焦解决“卡脖子”这个核心关键。

此外，路线图还提出，下一步，航空科技创新任务重点将聚焦新装备，以航空科技与装备支撑建军百年奋斗目标；聚焦新跨代，发展先进工业产业能力，以数智融合、多链主导的世界一流企业支撑建国百年奋斗目标；聚焦新超越，打造航空科技国家战略力量，以科技优势掌握大国竞争战略主动权。

(责编：郭思邈、吕骞)

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