人民网北京10月15日电 （记者李栋）据农业农村部最新农情调度显示，截至目前，全国秋粮已收获8.63亿亩，完成66%，进度比上年同期快2.1个百分点。当前，各主产区正抢抓农时，加速推进秋粮收获。

金秋时节，各粮食主产区秋粮作物陆续成熟。喜看稻菽千重浪，田野宛如铺金毯，景美如画。