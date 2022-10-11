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根据《中央企业合规管理办法》规定，10月1日起，央企设立这个“首席官”——

首席合规官来了！

本报记者  李  婕
2022年10月11日05:30 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　作为较早设置首席合规官的央企，中国铁建所属46家主要二级单位目前已全部设立合规委员会、任命首席合规官，全系统（含项目部）已任命合规官10650人。
　　图为9月27日，由中国铁建大桥局承建的重庆轨道交通18号线李家沱长江复线桥南岸主塔顺利封顶。
　　新华社记者 王全超摄

　　首席执行官、首席品牌官、首席运营官、首席技术官……在许多大企业，这些职位已是常见设置。10月1日起，中国中央企业设立一个新的首席官——首席合规官。

　　这一要求，源自国务院国有资产监督管理委员会8月23日正式印发的《中央企业合规管理办法》（文中简称《办法》），这也是国务院国资委成立以来第一个针对合规管理发布的部门规章。

　　目前，国务院国资委监管的中央企业共98家，其中47家央企（含招商局集团旗下的招商银行）进入2022年《财富》世界500强。

　　今后中央企业合规管理工作中，首席合规官将扮演重要角色。

　　

　　首席合规官是什么？

　　——企业核心管理层成员，全面领导合规管理体系建设与运行

　　为何要在中央企业设立首席合规官？首席合规官是个什么“官”？

　　“在中央企业设立首席合规官，是强化合规管理工作的一项重要举措。”国务院国资委政策法规局负责人说。

　　根据《办法》，这里的“合规”，是指企业经营管理行为和员工履职行为符合国家法律法规、监管规定、行业准则和国际条约、规则，以及公司章程、相关规章制度等要求。

　　从国际大企业实践看，设立首席合规官是世界一流企业的普遍做法，首席合规官作为企业核心管理层成员，全面领导合规管理体系建设与运行，发挥了积极作用。

　　从中央企业实际看，近年来中央企业合规管理工作取得积极进展，但顶层设计和统筹依然不够，工作协同有待进一步强化。为此，一些企业已经设置了首席合规官并取得良好效果。

　　2021年国际标准化组织印发的《合规管理体系要求及使用指南》明确，应当指定一人对合规管理体系运行负有职责、享有权限。世界银行、经合组织等国际组织鼓励企业设立首席合规官，并作为评估合规管理水平的重要指标。

　　“因此，在中央企业设立首席合规官，既有利于进一步明确合规管理职责、落实责任，统筹各方力量更好推动工作，也展现了中央企业对强化合规管理的高度重视和积极态度，对推动各类企业依法合规经营具有重要示范带动作用。”国务院国资委政策法规局负责人说。

　　“合规管理是企业管理三大支柱之一，是企业内控的重要内容和风险管理的关键环节。”中国企业联合会研究员刘兴国认为，所有企业都存在合规管理的要求，而对在行业中处于龙头领先地位、在国民经济体系中具有突出影响力的中央企业来说，更应该争做合规管理的表率。

　　在近日召开的中央企业合规管理工作推进会上，国务院国资委党委委员、副主任翁杰明强调，合规管理是企业切实有效防范经营风险的关键制度性措施，是一件“必须要做、并且一定要做好”的事。

　　谁来担任，有何职责？

　　——不新增领导岗位和职数，由总法律顾问兼任，全面参与重大决策

　　央企首席合规官由谁来担任？承担哪些职责？

　　《办法》明确，中央企业应当结合实际设立首席合规官，不新增领导岗位和职数，由总法律顾问兼任，对企业主要负责人负责，领导合规管理部门组织开展相关工作，指导所属单位加强合规管理。

　　中国铁建是较早设置首席合规官的央企之一。2019年7月，中国铁建明确由公司副总裁、总法律顾问担任首席合规官，推动了全系统合规组织体系建设。

　　“作为最早‘走出去’的央企之一，我们在海外市场的摸爬滚打中较早受到合规启蒙，充分认识到合规工作重要性。”中国铁建有关负责人说。据介绍，公司2008年即组建法律合规部，是较早在部门名称中明示合规职能的企业；2019年起进一步加大顶层推动，明确规定应根据独立性原则设立合规委员会和首席合规官。

　　目前，中国铁建所属46家主要二级单位已全部设立合规委员会、任命首席合规官。全系统（含项目部）已任命合规官10650人。首席合规官的变动，专兼职合规官的增减均需报上级单位审批，最大限度保证队伍的稳定性、人员的专业性。“通过几年的努力，一支以首席合规官为统领的‘合规铁军’正在成长壮大。”中国铁建有关负责人说。

　　首席合规官的职责如何行使？

　　《办法》提出，中央企业应当将合规审查作为必经程序嵌入经营管理流程，重大决策事项的合规审查意见应当由首席合规官签字，对决策事项的合规性提出明确意见。

　　在中国铁建，合规管理深入工作日常。比如，招投标、第三方管理、合同审核、捐赠赞助、业务招待、现金支付等重点业务和领域，增加合规官前置审核的“红线”，赋予其一票否决权。

　　翁杰明强调，中央企业深入贯彻落实《办法》，要将首席合规官作为关键人物，全面参与重大决策，确保管理职责到位。

　　发挥哪些作用？

　　——国际竞争越来越体现为规则之争、法律之争。规范经营行为，可从源头上防住大部分合规风险

　　招商局集团通过制度、流程、系统确保法律合规人员提前介入重大项目合同谈判和审核，各单位500余项非标准合同审核流程将法律合规审核设为刚性节点，重大项目法律合规审核率达到100%。

　　中航集团建立起法律合规人员全程参与重大涉外项目机制，法律合规人员对项目中各类法律文件进行起草、审核，参与项目谈判。

　　鞍钢开展经营业务合规、企业名称字号、民企挂靠国资、打击假冒国企、境外合规“五项排查”，增强重点问题清查治理能力。

　　通过充分发挥法律合规人员的作用，强化企业合规管理，不少中央企业有效降低经营风险，得到合作伙伴和外部监管机构的认可。

　　“加强合规审查是规范经营行为、防范违规风险的第一道关口，合规审查做到位就能从源头上防住大部分合规风险。”国务院国资委政策法规局负责人说。

　　该负责人表示，当前国际竞争越来越体现为规则之争、法律之争，中央企业面临的国内外环境和风险挑战日趋复杂严峻，必须加快提升依法合规经营管理水平，确保改革发展各项任务在法治轨道上稳步推进。

　　《办法》还以专章对合规管理信息化建设作出规定。“我们体会，世界一流企业之所以合规管理做得好，一个重要原因就是充分运用大数据、人工智能等现代科技手段，真正将合规要求嵌入经营管理流程，并通过数据分析、智能控制等方式，实现即时预警、快速处置，切实提高了管理效能。”国务院国资委政策法规局负责人说。

　　据了解，从明年开始，国资委将正式启动中央企业合规管理体系有效性评价工作。同时推动中央企业定期对子企业进行评价，并将结果纳入考核。

　　“首席合规官将具体责任明确到具体岗位，是世界一流企业的普遍做法，预期将显著推动央企合规管理水平的提升。”刘兴国认为，这将促进中央企业在国际国内市场的竞争发展，加快世界一流企业的建设进程。

(责编：岳弘彬、牛镛)
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