严赋憬、孙飞

原标题：国家发展改革委：推广借鉴深圳综改试点首批授权事项典型经验和创新举措

新华社北京10月14日电（记者严赋憬、孙飞）记者14日从国家发展改革委了解到，深圳综合改革试点开展两年多来，各项改革举措总体进展顺利，形成了丰富的制度成果和实践成果，国家发展改革委对深圳综合改革试点的新进展新成效进行深入梳理研究，形成一批典型经验和创新举措，鼓励各地结合实际认真学习借鉴。

据了解，本次推广借鉴的典型经验和创新举措主要包括要素市场化、科技创新、对外开放、公共服务和生态环境治理共4方面18条内容。其中，构建高度便利化的境外专业人才执业制度、建立跨境仲裁协作和国际仲裁合作新机制、实施国际航行船舶保税加油全链条服务和并联审批新模式、建立急需药械准入和全流程监管新机制等相关举措拟先行在符合条件的特定范围内推广。

国家发展改革委表示，各地要及时跟进学习借鉴，结合推广的经验举措，坚持联系实际和因地制宜，注重分类推动和协同联动，加强统筹协调和组织实施，加快推进重点领域和关键环节改革，推动本地改革工作不断向纵深推进。

(责编：罗知之、章斐然)

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