中信信托发布公司首份《环境、社会和公司治理（ESG）报告》
人民网北京10月14日电 （记者罗知之）10月14日，中信信托有限责任公司正式发布公司首份《环境、社会和公司治理（ESG）报告》（以下简称《报告》）。
中信信托党委书记芦苇在发布会上表示，中信信托作为中信集团的全资子公司，认真落实中信集团的各项要求，一直以来高度重视公司治理和企业社会责任。“这份报告的内容，既体现公司落实集团战略、按照国际化规则提升管理质效的要求，也表明公司适应监管政策和市场变化、自加压力促进公司高质量转型发展的决心。”
《报告》全面介绍了中信信托在ESG方面所做的工作，主要内容分为八个篇章，分别介绍了中信信托在坚持党建领航、优化公司治理、履行社会责任、服务美好生活、发展金融科技、服务双碳战略等方面的实践成果，全方位、多视角、深层次体现出中信信托作为国有金融机构的尽责与担当。
《报告》披露，2021年，中信信托积极融入国家发展大局，服务实体经济发展，参与并推动传统产业升级、支持战略性新兴产业发展、积极参与多层次资本市场建设、助力重点区域协同发展、助力乡村振兴、携手中小微企业共同成长。截至2021年末，中信信托投向实体经济的资金规模约4400亿元。
在公益慈善方面，中信信托秉持“信行远，爱无疆”的慈善理念，不断发掘和创新慈善信托的模式和功能定位，探索创新，建立参与公益慈善的长效机制，以更加多元化的视角参与到慈善事业的发展中。
中信信托表示，虽然目前信托行业正面临史无前例的转型和发展压力，但公司积极响应监管号召，努力探索信托业务新模式，在证券投资信托、家族信托与保险金信托、企业/职业年金受托管理业务、特殊资产管理业务、涉众性社会资金受托服务业务等领域取得模式突破和新的展业成果，满足了客户的多样化需求，服务了人民的美好生活。
对于中信信托发布的公司首份ESG报告，中诚信投资集团首席执行官，原中证金融研究院副院长、中国金融学会绿色金融专业委员会副主任、北京绿色金融协会副会长马险峰表示，ESG正在逐渐成为全球发展的主要理念，践行ESG价值观，能让企业关注长远利益，实现经济和社会的高质量和全面可持续发展。中信信托发布其首份ESG报告，彰显了中信信托的国企担当。
近年来，ESG日益成为国际共识，并进入加速发展阶段。据介绍，未来，中信信托将在既有工作的基础上，结合公司自身业务实际，将ESG理念融入到业务发展的全流程中，服务国家重大战略、服务社会民生，致力于成为实体经济的助推器、人民财富的守护者、信托服务的践行人。
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