原标题：我国最大超深油田油气产量突破千万吨

本报乌鲁木齐10月14日电（记者赵明昊、李慧）10月9日，中国石油塔里木油田公司富满油田累计生产油气突破1000万吨大关，其中原油867万吨、天然气16亿立方米，相当于塔里木油田全年油气产量当量的三分之一，标志着我国超深层油气迈入规模开发新阶段。

富满油田位于号称“死亡之海”的塔克拉玛干沙漠腹地，是我国发现的最大超深海相断控缝洞型碳酸盐岩油藏，油气资源量10亿吨。该油田的油气埋深在7500米至10000米的超深层，是我国在7500米以深建成的规模最大、开发效益最好的油田，也是近10年来塔里木油田在塔里木盆地石油勘探的最大发现。

富满油田具有世界罕见的超深、超高温、超高压等特点，油藏认识和识别极其困难。传统的油气地质理论在这里基本“不适用”，常规钻探技术基本“打不成”，勘探开发难度“全球少有、国内仅有”。

近年来，塔里木油田加快高水平科技自立自强，直面世界级勘探开发难题，创新建立了“超深海相碳酸盐岩断裂控储成藏地质理论”，攻克了超深复杂油藏钻完井等系列技术，以及“四定+四选”高效布井、“精准量化”定产等高效开发技术，超深油气勘探开发技术达到世界领先水平。近4年来，富满油田已收获千吨井9口、百吨井150口，建成16座油气装置及场站，形成“两横两纵两中心”地面系统格局，原油产量连续3年以年均50万吨的增速快速攀升。今年，油气产量将增长到340万吨的新高峰，为我国超深油田高效勘探、效益开发提供了“塔里木方案”。

近10年间，塔里木油田加快挺进超深层，钻探的8000米超深井数量快速增长，累计打穿了58座超8000米“地下珠峰”，超深井数量占全国的80%以上，建成我国最大超深层油气生产基地，奠定了我国在世界超深油气领域勘探开发的领军地位。

(责编：罗知之、章斐然)

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