李云平

原标题：内蒙古巴彦淖尔：玉米不减产 大豆额外赚

收割、晾晒、脱粒、清选……随着秋收工作的加快推进，内蒙古巴彦淖尔市27万亩大豆玉米带状复合种植区进入集中收获期。由于气候条件适宜、管理措施到位，广大农户在玉米不减产的同时多收一季大豆，实现稳粮增收。

临河区双河镇团结村村民白利军清选大豆。（新华社记者李云平 摄）

眼下，在巴彦淖尔市临河区双河镇团结村，农户们正在院子里脱粒、清选大豆。团结村村民白利军说：“我家一共有99亩地，今年拿出62亩地进行大豆玉米带状复合种植。其中，玉米已经收割完，每亩产量800公斤左右，跟往年差不多；大豆正在清选，预计每亩产量在100公斤左右。整体来看，今年的收成稳中有增。”

白利军抓起一把黄灿灿的大豆向记者介绍，今年政府推广大豆玉米带状复合种植，不仅发放补贴，还负责安排品种引进、农机具配备等工作，并及时派专家进行技术指导，促进增产增收。他说：“在玉米不减产的基础上，按照现在大豆6.6元/公斤的价格计算，每亩大豆玉米带状复合种植的毛收入增加660元，加上种植补贴，每亩纯收入增加600元左右。”

记者现场看到，团结村许多农户院子里都铺满了大豆秸秆，农民正在进行人工或机器脱粒，一颗颗饱满的大豆倒入粮袋中。双河镇镇长吕波说：“今年全镇对大豆玉米带状复合种植技术进行示范性推广，基本实现在玉米不减产的同时多收大豆。再加上现在的大豆行情较好，这些利好因素将进一步提高农户种植积极性。”

临河区干召庙镇永丰村村民白亮展示结实饱满的大豆秆。（新华社记者李云平 摄）

记者在临河区干召庙镇永丰村走访时发现，当地大豆玉米带状复合种植实现增产增收，广大农户认可度进一步提高。永丰村村民白亮说：“今年我完成130亩大豆玉米带状复合种植面积。这两种作物生产周期、高度不同，整体通风、透光、保水效果好，在玉米不减产的前提下实现每亩增产大豆96公斤。我扩大种植大豆面积的信心进一步增强。”

大豆玉米带状复合种植是国家确保粮食安全和重要农产品稳产保供的一项重要举措。作为全国产粮大县的临河区今年出台大豆玉米带状复合种植补贴政策，对集中连片种植补贴400元/亩，及时组织开展种植培训和技术指导，进一步调动农户种植积极性。“今年临河区共完成大豆玉米带状复合种植面积2.61万亩，超额1倍完成种植任务，总体上实现稳产增收。”临河区农牧局局长李泉说。

临河区干召庙镇永丰村村民展示清选出的大豆。（新华社记者李云平 摄）

巴彦淖尔市地处北纬40度农作物种植黄金带，光照时间长，昼夜温差大，黄河灌溉水量充足，被誉为“塞外粮仓，天下厨房”。今年，巴彦淖尔市鼓励支持广大农户、种粮大户集中连片种植玉米、大豆等粮食作物，完成大豆玉米带状复合种植面积27万亩，实现农业增粮、农民增收的目标。

(责编：罗知之、章斐然)

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