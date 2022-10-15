人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

全球首个超高海拔光伏实证基地在四川并网发电

2022年10月15日09:52 | 来源：中国新闻网
小字号

原标题：全球首个超高海拔光伏实证基地在四川并网发电

中新社成都10月14日电 (单鹏)全球首个超高海拔光伏实证基地项目——国家电投集团兴川实证光伏电站首批发电单元14日在四川甘孜并网发电，标志着该基地正式投产应用。

作为四川省清洁能源发展重大项目，兴川实证光伏电站位于四川省甘孜州乡城县，总装机60万千瓦，项目总占地面积约13650亩，总投资约32亿元人民币。全容量并网后年平均发电量12.68亿千瓦时，每年可节约标准煤约39万吨，减少二氧化碳排放约107万吨，将进一步优化四川省能源结构，助力四川省在极端天气、突发事件下能源供需平衡。

据了解，兴川实证光伏电站投运后，将填补中国光伏实证基地在超高海拔、中纬度地区的空白。以该电站为载体，多项行业创新将得到应用。区别于传统光伏电站，兴川实证光伏电站设置光伏组件、逆变器、支架、储能装置、综合对比5个实证试验区，采取127种对比方案，对光伏、储能产品和新技术开展实证实验。

该光伏电站还应用“云大物移智”新兴数字化技术，实施智慧施工管理、光伏电站数字孪生生产运维管理、逆变器智能诊断等数字化系统，可实现远程集控实现“无人值守”目标。

值得一提的是，兴川光伏实证电站项目实施过程中坚持开发与保护并重，结合地表植被和地块原有利用方式，打造集“发电、集水、储水、灌溉、种植”于一体的光伏生态系统，配合种植适宜高海拔生长的优质牧草品种，实现生态保护与项目发展“双赢”。(完)

(责编：罗知之、章斐然)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
证监会：进一步推动私募股权创投基金实物分配股票试点
　　人民网10月15日电 （黄盛）据证监会官网消息，为拓宽私募股权基金、创业投资基金（以下简称私募股权创投基金）退出渠道，促进“投资-退出-再投资”良性循环，平滑私募股权创投基金退出对二级市场的影响，今年7月，证监会启动了私募股权创投基金向投资者实物分配股票试点工作。试点启动以来，行业机构积极响应。…
组图：稻菽千重浪 秋收正当时
　　人民网北京10月15日电 （记者李栋）据农业农村部最新农情调度显示，截至目前，全国秋粮已收获8.63亿亩，完成66%，进度比上年同期快2.1个百分点。当前，各主产区正抢抓农时，加速推进秋粮收获。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部