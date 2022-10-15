原标题：全球首个超高海拔光伏实证基地在四川并网发电

中新社成都10月14日电 (单鹏)全球首个超高海拔光伏实证基地项目——国家电投集团兴川实证光伏电站首批发电单元14日在四川甘孜并网发电，标志着该基地正式投产应用。

作为四川省清洁能源发展重大项目，兴川实证光伏电站位于四川省甘孜州乡城县，总装机60万千瓦，项目总占地面积约13650亩，总投资约32亿元人民币。全容量并网后年平均发电量12.68亿千瓦时，每年可节约标准煤约39万吨，减少二氧化碳排放约107万吨，将进一步优化四川省能源结构，助力四川省在极端天气、突发事件下能源供需平衡。

据了解，兴川实证光伏电站投运后，将填补中国光伏实证基地在超高海拔、中纬度地区的空白。以该电站为载体，多项行业创新将得到应用。区别于传统光伏电站，兴川实证光伏电站设置光伏组件、逆变器、支架、储能装置、综合对比5个实证试验区，采取127种对比方案，对光伏、储能产品和新技术开展实证实验。

该光伏电站还应用“云大物移智”新兴数字化技术，实施智慧施工管理、光伏电站数字孪生生产运维管理、逆变器智能诊断等数字化系统，可实现远程集控实现“无人值守”目标。

值得一提的是，兴川光伏实证电站项目实施过程中坚持开发与保护并重，结合地表植被和地块原有利用方式，打造集“发电、集水、储水、灌溉、种植”于一体的光伏生态系统，配合种植适宜高海拔生长的优质牧草品种，实现生态保护与项目发展“双赢”。(完)

(责编：罗知之、章斐然)

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