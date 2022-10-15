前三季度居民消费市场运行总体平稳
2022年10月15日11:10 | 来源：央视网
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原标题：前三季度居民消费市场运行总体平稳
国家统计局10月14日公布的数据显示，今年前三季度，全国居民消费价格指数，也就是CPI，比去年同期上涨2.0%。
从9月单月看，CPI同比上涨2.8%，涨幅比上月扩大0.3个百分点。
9月份，国际原油等大宗商品价格继续下降，国内部分行业需求回升，工业品价格走势整体下行。工业生产者出厂价格指数，也就是PPI，同比上涨0.9%，涨幅比上月回落1.4个百分点。
(责编：罗知之、章斐然)
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