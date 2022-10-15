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乡村发展绘新篇

本报记者 常河 丁一鸣 本报通讯员 郭彤彤
2022年10月15日11:13 | 来源：光明日报
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原标题：乡村发展绘新篇

安徽省黄山市歙县阳产土楼的晒秋图景。新华社记者 陈君清摄

近日，在安徽省和县乌江镇卜陈村的一条小巷里，黑板上一行遒劲的粉笔字引人注目：“喜迎党的二十大胜利召开！”这面黑板是村里的“宣传栏”，95岁的乡村教师叶连平每周都会从报纸上摘下重要新闻写在上面。

10月12日一早，叶连平来到“留守未成年人之家”。没一会儿，和县台湾农民创业园的负责人来了，就叶连平之前提出的“园区闲置地块有效利用的一点建议”作了当面解释。叶连平感到意外而欣喜：“一名普通乡村教师提出的建议，得到了这么多部门重视，足见我们党委政府之为民、务实。”

这些年，让叶连平挂心的事太多太多。他坚持一课不落，免费为留守儿童上课，自掏腰包为留守儿童购买学习用品，还自费组织夏令营。他先后让100多名家庭困难学生免费吃住在自己家中，将多年积蓄存入“叶连平奖学基金”，资助困难学生。这些年，他在孩子们身上的投入，没人算得清。

在安徽省太和县旧县镇张槐村，出生于1996年的“新农人”徐旭东刚忙活完秋收，又开始忙活秋种。站上田埂，他一边组织协调数台大型机械，一边时不时打开手机App，紧盯着各项田间数据。

“大学毕业前，爷爷给我打了个电话，跟我说‘你只管回来种粮，党和国家不会亏待你’。”如今，一件件惠农政策一一兑现，一桩桩科技成果纷纷落地，更让徐旭东信心满怀。从祖父和父亲手中接过接力棒的他，已经雄心勃勃地瞄准了种粮“3.0时代”——智慧农业。

“强农有我年青一代！党的二十大即将召开，未来一定有更多年轻人回到农村，咱们一起多种粮、种好粮。”徐旭东期盼。

（本报记者 常河 丁一鸣 本报通讯员 郭彤彤）

(责编：罗知之、章斐然)
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