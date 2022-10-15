原标题：发展新引擎 动能更强劲

7月24日，搭载问天实验舱的长征五号B遥三运载火箭，在我国文昌航天发射场点火发射。新华社发

在2022世界5G大会中国电信集团有限公司展区，参观者现场了解5G产品。新华社发

在2022智博会中国中车展厅，工作人员（右）向嘉宾介绍时速600公里高速磁悬浮交通系统。新华社发

【十年答卷】

第11位！不久前，世界知识产权组织发布《全球创新指数2022》，这是我国在其中的最新国际排名。从2012年的第34位跃升至2022年的第11位，十年跨越，折射出中国创新能力持续攀升的勃勃态势。

科技赋能发展，创新决胜未来。

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央把科技创新摆在国家发展全局的核心位置，把创新作为引领发展的第一动力，我国科技事业发生历史性、整体性、格局性变化，成功迈入创新型国家行列。科技创新在全面建成小康社会和高质量发展中发挥了重要作用，开启了推进高水平科技自立自强、建设科技强国的新阶段。

这个十年，创新驱动发展战略在神州大地落地生根，科技自立自强交出精彩答卷。

重大科技创新成果竞相涌现

金秋十月，走进北京展览馆，在“奋进新时代”主题成就展上，神舟十二号返回舱、芯片模块、掌上六轴工业机器人、5G技术应用、工业互联网平台演示……一个个科技感十足的实物、模型，体现了创新驱动带来的巨大动能。

这是一组震撼人心的数据：2012年以来，我国全社会研发经费从1.03万亿元增长到2.79万亿元，居世界第2位，研发强度从1.91%提高到2.44%，接近经合组织（OECD）国家的平均水平；

2021年我国研发人员总量预计为562万人年，是2012年的1.7倍，稳居世界第一位；2021年我国高被引论文数为42920篇，排名世界第二位，是2012年的5.4倍；

每万人口发明专利拥有量从2012年的3.2件，提升至2021年的19.1件，PCT国际专利申请量从2012年的1.9万件增至2021年的6.95万件，连续三年居世界首位……

行动发端于理念。党的十八大作出实施创新驱动发展战略的重大部署，强调“科技创新是提高社会生产力和综合国力的战略支撑，必须摆在国家发展全局的核心位置”。2016年正式发布的《国家创新驱动发展战略纲要》，对这一战略进行了顶层设计和系统谋划，吹响了科技创新的“集结号”。

水球变“懒”实验、太空趣味饮水、会调头的扳手……10月12日，“天宫课堂”第三课顺利开讲。回首这十年，我国独立自主完成了中国空间站从设计、制造到测试的全过程，如今建造进入收官阶段，成为中国航天科技跨越式发展的一个鲜活剖面。

9月底，位于贵州深山中的“中国天眼”500米口径球面射电望远镜（FAST）又有了新发现，探测到快速射电暴密近环境的动态演化。如今，这座世界最大的单口径射电望远镜正向全球科学家开放，在多个研究方向上产出让人惊叹的科研成果，为全人类探索和认识宇宙作出贡献。

“中国在全球创新版图中的地位和作用发生了新的变化，既是国际前沿创新的重要参与者，也是共同解决全球性问题的重要贡献者。”科技部部长王志刚说。

助推经济社会高质量发展

高模玻璃纤维生产线马力全开，10余个信息化系统通过“云端”控制保障生产运行……如今，在重庆国际复合材料股份有限公司，生产线从原料投料到产品包装实现全自动化，生产效率大幅提升。

“工业互联网+智能制造”为企业插上翅膀，这只是党的十八大以来，我国5G、大数据等新一代信息技术赋能传统产业、助推高质量发展的一个生动缩影。

一组数据勾勒出数字技术赋能经济社会的生动图景：我国数字经济规模从2012年的11万亿元增长到2021年的45.5万亿元，连续多年稳居世界第二，数字经济占国内生产总值比重由21.6%提升至39.8%；电子商务交易额、移动支付交易规模居全球第一；农业数字化水平加快提升，精准作业逐步普及；工业互联网应用已覆盖45个国民经济大类。

“这十年是我国工程科技进步最大、科技实力提高最快的十年。”中国工程院院长李晓红说。

十年来，中国科技铸就大国工程，发挥了新型举国体制优势。中国高铁、中国大坝、中国桥梁、中国港口，成为世界上响当当的中国“名片”；中国科技面向国家重大需求，北斗导航、新能源、先进核能、特高压输电等技术突破不断，为经济社会发展注入新动能；中国科技支撑精准扶贫，帮助打赢人类历史上规模空前、力度最大、惠及人口最多的脱贫攻坚战；广大农业科技工作者让科研成果变成田间地头的丰收景象，以实际行动把论文写在大地上。

区域创新同样成果丰硕。第一枚人工智能芯片、第一颗量子通信卫星等我国诸多“第一”，均诞生在国家高新区。北京中关村、武汉东湖、上海张江等一张张“创新名片”在神州版图上熠熠生辉。

截至目前，我国国家高新区总数达173家，较2012年增加84家，园区生产总值从2012年的5.4万亿元增长至2021年的15.3万亿元。2021年，国家高新区以全国2.5%的建设用地创造了13.4%的国内生产总值，为高质量发展贡献“高新力量”。

深化改革厚植创新沃土

创新驱动，实质是人才驱动。

党的十八大以来，科技体制改革围绕“人”这个最关键因素深入推进，人才培养、使用、评价、激励、引进体制机制更趋完善。

改进科研项目和资金管理方式，让管理过死的科研经费“活”起来；深化科技计划管理改革，让政出多门的科研项目“统”起来；不断优化科技成果转化政策，让更多曾经沉睡的科研成果“用”起来；修订科学技术进步法，让改革的成果经验全面上升到国家法律制度层面“定”下来……截至目前，《深化科技体制改革实施方案》部署的143项改革任务全面完成，《科技体制改革三年攻坚方案（2021—2023）》正在推进。

英雄不问出处，谁有本事谁揭榜。实施“揭榜挂帅”项目、支持不同技术路线并行攻关，关键性应急性重大任务安排项目“赛马”，探索首席科学家负责制……凝聚国家战略科技力量，重大科技任务的组织实施形式不断创新完善。

让青年人挑大梁，当主角。国家自然科学基金“杰青”项目每年资助量由200项增加到315项，“优青”项目由400项增加到630项，青年项目过去4年间共资助7.5万项，一大批年轻人在项目的支持下进入了基础研究领域。

身处“科技国家队”，中国科学院微生物研究所所长钱韦对这些改革利好深有感触：“都是‘动真格、出真招’的实在措施！‘破四唯’和人才分类评价制度的建立、‘揭榜挂帅’制度牵引等一系列改革举措，极大促进了我们研究所的人才和团队建设。”

营造创新环境，让千里马竞相奔腾。我国内地入选世界高被引科学家数量由2014年的111人次提高到2021年的935人次；厚植创新沃土，广泛播撒科学普及的种子。我国公民具备科学素养的比例由2010年的3.27%提高到2020年的10.56%。

创新驱动，活力无限。

从人才强、科技强，到产业强、经济强、国家强，科技创新这一强大引擎正全速发动，驱动着“中国号”巨轮劈波斩浪，一往无前。

（本报记者 杨舒 刘坤）

(责编：罗知之、章斐然)

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