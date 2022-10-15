本报记者 杨舒

原标题：看，“第一动力”激荡澎湃

2021年6月，中国人首次进入自己的空间站。

我国具有自主知识产权的大型喷气式民用飞机C919。

2017年2月，超深水双钻塔半潜式钻井平台“蓝鲸1号”交付使用。

国内最大直径盾构机“聚力一号”。

“九章二号”光量子计算原型机。

武汉东湖高新区内，400G光模块批量生产。

位于广东东莞的大科学装置——中国散裂中子源。

“天眼”眺望星河、“奋斗者号”勇探深海、高铁驰骋神州、5G纵联天下……

走进北京展览馆“奋进新时代”主题成就展，记者看到，一件件展品、一幅幅图片、一组组数据，处处跃动着这个十年神州大地上科技创新的澎湃动能。

十年来，“嫦娥”奔月、“祝融”探火、“羲和”逐日、“北斗”组网，悟空、墨子、慧眼、碳卫星等科学实验卫星成功发射；量子信息、干细胞、脑科学等方向实现重大突破；首次观测到三维量子霍尔效应，首次实现二氧化碳到淀粉的从头合成，研发出世界首款异构融合类脑计算芯片“天机芯”……面向世界科技前沿，这是不断刷新的中国高度。

十年来，高性能装备、智能机器人、增材制造、激光制造等技术突破，推动制造业升级发展，新能源汽车、新型显示产业规模位居世界第一；超级计算、大数据、区块链、智能技术等加快应用，推动人工智能、数字经济蓬勃发展；移动支付、远程医疗、在线教育等新技术新模式深刻改变着百姓的生活……面向经济主战场，这是昂扬奋进的中国速度。

十年来，深海油气、页岩气等勘探技术不断取得突破，应用于风电光伏基地的长寿命储能锂电池日历寿命超过25年，国和一号核电机组实现压水堆从二代到三代的跨越；一批水稻、小麦、玉米新品种成功创制，粮食生产实现“十八连丰”；港珠澳大桥通车、北京大兴国际机场启用，工程科技取得重要进展……面向国家重大需求，这是激越铿锵的中国力度。

十年来，通过实施新药创制重大专项，我国获批Ⅰ类新药从2012年之前的5个跃升至目前的近80个，我国首台自主知识产权碳离子治疗系统等一批国产高端医疗器械投入使用；组织全国力量开展新冠肺炎疫情防控科研攻关，体外膜肺氧合系统等关键核心技术攻关取得重要进展……面向人民生命健康，这是“人民至上，生命至上”的中国温度。

从中央综合展区到地方展区各个单元，众多科技重大工程和标志性成果，从不同纬度，共同镌刻下创新驱动发展的时代坐标。

科技自立自强，创新决胜未来。

这个十年，看创新这一引领发展的“第一动力”激荡澎湃！

（本报记者 杨舒）（本版图片除署名外均为“奋进新时代”主题成就展图片）

(责编：罗知之、章斐然)

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