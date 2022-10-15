原标题：煤矿生产靠智能

村民在贵州省黔东南苗族侗族自治州丹寨县兴仁镇台辰村晾晒太子参。新华社发

在贵州省六盘水市水城区，站在贵州发耳煤业有限公司地面安全生产调度指挥中心里，公司采煤副总工程师朱加贤按下启动键，井下数百米深处的作业生产设备按照指令自动运行，通风、压风、排水、运输、供配电等各项实时数据信息在显示屏上清晰展现。

“从在井下挖煤到井下操作设备出煤，再到在地面上操控生产设备，这是原来根本不敢想象的事。”朱加贤介绍，煤矿生产生活能够“改头换面”，来源于公司“自动化减人，机械化换人”的发展思路转变。

2017年，贵州出台《贵州省人民政府关于煤炭工业淘汰落后产能加快转型升级的意见》，同时通过“揭榜挂帅”技术榜单制，悬榜招才攻克长期以来制约贵州煤炭转型升级的关键技术。作为贵州省“西电东送”发展规划的重点项目之一，发耳煤业也积极开启了智能机械化升级改造。

同年，在采煤一线工作了20年的朱加贤，被推选为党的十九大代表。从北京开会回到煤矿后，朱加贤很快被委以发耳煤业智能机械化建设的重任，可他却犯了难：“当时，我们综采二区一百来号弟兄，对智能机械化不但从没见过，连听都没听说过。”

“喊破嗓子不如干出样子！”紧要关头，朱加贤下定决心。他一边组织党团员、班组长和生产骨干开会，让大家献计出力、集思广益；一边每天抱着设备安装说明书反复思考琢磨，利用班前、班后会及工余时间给职工解疑释惑。

2018年5月，发耳煤业31004智能化综采工作面通过验收，建成西南地区第一个智能机械化综采工作面。截至目前，发耳煤业已累计建成6个智能化综采工作面，同时完成7个生产辅助子系统信息化建设。

朱加贤说：“在党的二十大召开之际，我们将坚守在一线岗位，保证好安全生产和电煤供应，为‘西电东送’工程继续做出更大贡献！”

（本报记者 吕慎 陈冠合）

(责编：罗知之、章斐然)

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