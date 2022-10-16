市场主体结构持续优化
创新赋能产业发展
2022年10月16日07:09 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京10月15日电 （记者欧阳洁）记者从国家市场监督管理总局获悉：我国加快推进经济结构战略性调整和经济转型升级，产业结构不断优化，“四新经济”、数字经济已成为我国经济发展的重要驱动力。截至2022年8月底，我国第一、二、三产业登记在册企业分别为165.3万户、1027.1万户、3910.8万户，分别占3.2%、20.1%、76.6%，第三产业持续上升。
数据同时显示，数字经济、“四新”等数据要素经济快速发展。党的十八大以来，全国新设数字经济核心产业企业643.0万户，新设数字经济企业占比由2012年的6.3%提升到今年的15.3%，提升9.0个百分点。全国新设“四新经济”企业2545.4万户，占全国新设企业的41.7%，并且呈逐年上升态势。
企业创新能力大幅提升。从专利授权情况看，截至8月底，全国拥有专利的企业有113.3万户，授权专利共1551.2万件，分别是2012年的7.4倍和9.7倍。授权专利主要集中在“制造业”“科学研究和技术服务业”，占比分别达52.5%和21.3%。
《 人民日报 》（ 2022年10月16日 04 版）
(责编：牛镛、岳弘彬)
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