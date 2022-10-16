新华社北京10月15日电（张泉、陈佳伟）记者从中国科学院获悉，由中国科学院遗传与发育生物学研究所研究员田志喜研究组培育的耐盐大豆新品系“科豆35”，10月15日在山东东营完成田间实收测产。测产结果显示，“科豆35”亩产达270公斤以上，较我国已有同类品种的平均亩产量大幅提升。

“大豆是重要的粮油饲料作物，我国拥有大量具有农业利用前景的盐碱地，培育耐盐大豆新品种，是提升我国大豆产能的重要新方向。”田志喜说，“科豆35”在盐碱地表现突出，有望在利用盐碱地提升大豆生产能力中发挥重要作用。

“科豆35”实收测产现场。（中国科学院遗传与发育生物学研究所供图）

据介绍，为培育耐盐大豆新品系，研究团队在东营开展了连续5年的高强度耐盐筛选和小区试验，在13000多份大豆种质材料中筛选获得耐盐新种质68份，其中表现特别优异的有25份。在此基础上，团队培育出“科豆35”。

2022年6月，研究团队在土壤含盐量为4.5‰至6.5‰的盐碱地块，采用完全天然雨养的种植方式，对“科豆35”进行了30亩连片示范种植。

“科豆35”实收测产现场。（中国科学院遗传与发育生物学研究所供图）

测产专家组认为，“科豆35”抗逆性强，在苗期耐盐碱性和抗旱性、后期抗涝性方面尤为突出，大豆外观、品质优良，建议在环渤海盐碱地加大示范种植力度并加速审定推广。（张泉、陈佳伟）

(责编：牛镛、岳弘彬)

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