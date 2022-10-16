人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院
人民网>>经济·科技

耐盐大豆新品系完成实收测产 亩产达270公斤以上

2022年10月16日08:02 | 来源：新华网
小字号

　　新华社北京10月15日电（张泉、陈佳伟）记者从中国科学院获悉，由中国科学院遗传与发育生物学研究所研究员田志喜研究组培育的耐盐大豆新品系“科豆35”，10月15日在山东东营完成田间实收测产。测产结果显示，“科豆35”亩产达270公斤以上，较我国已有同类品种的平均亩产量大幅提升。

　　“大豆是重要的粮油饲料作物，我国拥有大量具有农业利用前景的盐碱地，培育耐盐大豆新品种，是提升我国大豆产能的重要新方向。”田志喜说，“科豆35”在盐碱地表现突出，有望在利用盐碱地提升大豆生产能力中发挥重要作用。

“科豆35”实收测产现场。（中国科学院遗传与发育生物学研究所供图）

　　据介绍，为培育耐盐大豆新品系，研究团队在东营开展了连续5年的高强度耐盐筛选和小区试验，在13000多份大豆种质材料中筛选获得耐盐新种质68份，其中表现特别优异的有25份。在此基础上，团队培育出“科豆35”。

　　2022年6月，研究团队在土壤含盐量为4.5‰至6.5‰的盐碱地块，采用完全天然雨养的种植方式，对“科豆35”进行了30亩连片示范种植。

“科豆35”实收测产现场。（中国科学院遗传与发育生物学研究所供图）

　　测产专家组认为，“科豆35”抗逆性强，在苗期耐盐碱性和抗旱性、后期抗涝性方面尤为突出，大豆外观、品质优良，建议在环渤海盐碱地加大示范种植力度并加速审定推广。（张泉、陈佳伟）

(责编：牛镛、岳弘彬)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
我国铁路货运持续保持高位运行 前9个月份发送货物近30亿吨
　　人民网北京10月15日电 （记者乔雪峰）记者从中国国家铁路集团有限公司（以下简称国铁集团）获悉，今年1至9月份，国家铁路货物运输持续保持高位运行，累计发送货物29.21亿吨，同比增加1.74亿吨、增长6.3%。 国铁集团货运部负责人介绍，今年以来，国铁集团坚决贯彻落实党中央、国务院关于稳住经济大盘、做好物流保通保畅工作的部署要求，高效统筹疫情防控和铁路运输，全力保障国计民生重点物资运输，为经济社会平稳健康发展提供强有力的运输支撑。…
中国国新：持续开展特色化、差异化、专业化的国有资本运营
　　礼赞新时代，奋进新征程。在党的二十大胜利召开之际，国企改革三年行动主体任务已基本完成，国企改革在众多领域取得了决定性成果，国有资本和国有企业不断做强、做优、做大，为巩固经济回升向好趋势、保持经济运行在合理区间作出了重要贡献。为梳理国企改革三年行动取得的一系列重要阶段性成果，集中宣传报道国企改革进程中涌现出的鲜活故事，人民网财经组织“决战决胜国企改革三年行动”系列访谈，系统、全面、生动地展示国企改革三年行动中的改革成效，及企业员工的精神风貌。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部