本报记者 刘洪超

日前，辽宁省阜新市彰武县经济开发区内，卡车满载货物来回穿梭。联信金莹铸造材料有限公司的生产线上机器轰鸣，工人们正在严格检测刚生产出来的铸造模具，并打包装箱。

“这是为一家知名品牌汽车公司生产的车辆配件模具，能成为这家公司的供应商，彰武县的沙子功不可没。”企业负责人邓宇辉说。

彰武县地处科尔沁沙地南缘，全县沙化面积一度占总面积的96%。近年来，彰武人在“防沙、治沙、用沙”的探索中，走出一条独具特色的产业发展之路。

“硅砂是铸造过程中最重要、用量最大的辅助材料，每吨砂型铸件平均消耗1吨新砂，每吨不锈钢铸件平均消耗1.5吨新砂，目前全国铸造用硅砂年用量约4000万吨。”彰武县硅砂产业办公室副主任戴春巍介绍，地质部门检测报告显示，彰武县的风沙均为硅砂，且形状规整，可广泛应用于铸造、化工、玻璃、石油等工业领域。经过探测普查，彰武天然硅砂储量达8.5亿吨，远景储量在30亿吨以上。

依托硅砂产业，彰武县近5年洽谈了1100余个项目，引进亿元以上项目68个。硅砂产品也从单一的擦洗砂、烘干砂、焙烧砂、覆膜砂等发展到人造砂、再生砂、3D打印砂、石油压裂砂等高附加值、高科技含量产品，远销20多个省份。

不仅有硅砂产业，还有沙地特色农业、特色旅游业等。“彰武县阳光充足，昼夜温差较大，我们通过改良沙地，试点推广林果草、林果药、林果粮等复合经营模式，治沙的同时不断发展壮大沙地特色农牧产业，实现生态效益、经济效益和社会效益相统一。”在彰武县工作了20多年的辽宁省沙地治理与利用研究所所长、研究员于国庆说。彰武县以种养结合、农牧融合、生态循环为路径，全面推进农业产业现代化建设，去年全县粮食总产量达到23亿斤，肉类总产量达到24万吨。

在彰武县北部，光伏板整齐铺开。2013年以来，通过建设光伏治沙示范项目，彰武县将风沙锁住，成为辽宁中部城市群和京津冀地区的生态屏障和绿电基地。“以光伏为龙头的新能源项目，让能源增值、企业增效、农民增收、沙地增绿。”彰武草原生态恢复示范区管委会副主任赵立仁说。仅2021年，全县光伏发电累计上网电量1.39亿千瓦时，产值达1.26亿元，税收2536万元。

走进县城旁的高山台森林公园，绿树成荫。“几年前，一到大风天，这里就黄沙漫天，谁也不愿出门。”市民刘清说。柳河有“北方小黄河”之称，由于经常干涸，横穿科尔沁沙地的裸露河床成为县城里风沙的主要来源。彰武县启动柳河生态综合治理项目，在城区段建设238公顷的生态景观工程，打造集防汛、景观、休闲于一体的生态绿色长廊，百姓有了休闲娱乐的好去处。

在德力格尔草原风景区，鲜花遍野、芳草依依。通过实施百万亩草原生态恢复工程，彰武县大力发展生态旅游业，将生态资源转化为经济发展优势，实现了“荒漠变绿洲”“荒山变青山”的蝶变。

“党的十八大以来，我们坚决做好山水林田湖草沙系统治理，探索建立生态产品价值实现机制，大力发展硅砂产业、新能源产业、有机农业、特色旅游业，让‘沙窝子’变成‘鱼米乡’，让沙土地长出‘金疙瘩’。”彰武县委书记刘江义说。

《 人民日报 》（ 2022年10月16日 14 版）

(责编：罗知之、陈键)

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