原标题：新华全媒+｜一粒稻米的“出道”笔记

新华社哈尔滨10月15日电 深秋十月，遍野金黄，沃野如画。沉甸甸的稻穗压弯了稻秆，黑黝黝的土地上弥漫着丰收的喜悦，黑龙江省哈尔滨五常市迎来一年中最热闹的时节。

“今年收成好，水稻基本没有倒伏，亩产比去年增加200多斤，一斤的价格也要高出四毛多！”行走在田间，五常市丹禾种养殖农民专业合作社理事长李彦成笑得合不拢嘴，合作社15000多亩水稻喜获丰收。

五常稻米籽粒饱满，获丰收（10月13日摄）。新华社记者 徐凯鑫 摄

五常市被誉为“中国优质稻米之乡”，三面环山，土壤肥沃，光照充足，牤牛河、拉林河蜿蜒而过，是我国知名的优质稻米产区。五常市农业农村局局长王守欣说，当地主栽水稻品种“稻花香二号”已有多年种植历史。

李彦成说，繁殖稻苗、引龙凤山水源灌溉、施用有机肥和生物菌剂……自2014年种植有机水稻以来，合作社严格把控水稻种管收各个环节，人工完成插秧、除草、收割等，并按时进行有机认证，卖出的大米有不少“回头客”。

近年来，高端米、特色米为消费者所关注，五常市多举措助力大米产业提档升级。五年前，李彦成开始试种植鸭稻。他回忆说，头两年，稻苗经常被鸭子祸害，杂草除不净。经过不断测试，终于掌控好鸭子进田时间和喂养规律，鸭稻产量稳定，价格是普通水稻的三倍。

“品质是王牌保障，不愁在市场‘C位出道’！”五常市大米产业服务中心主任张野说，当地不少合作社坚持统一选种、统一育苗、统一田间管理的种植模式，不用化肥、农药和除草剂，同时依托技术手段在产品溯源、提升品质上下功夫。

米香也怕巷子深，好米得有好营销。“新米上市，价格打折，品质不打折……”在五常市十万人家种养殖农民专业合作社直播间内，工作人员对着手机镜头推荐新米。合作社理事长赵维石说，合作社年产水稻12000吨，在多个线上平台开办网店，进一步拓宽销路。去年，线上销售额达700万元，今年预计达1000万元，不仅带动农户增收，还提供大量就业岗位。

“从田间到舌尖，我们让百姓吃到放心的五常大米。”五常市委书记杜平介绍，今年以来，五常市实施大米产业提升工程，通过提升产品品质、品牌保护、项目建设、服务保障等四方面工作，推动大米产业高质量发展。

眼下，五常市250万亩水稻已基本收割完毕，各大加工车间内轰隆作响，这些崭新的稻米即将从这里奔赴各地餐桌，甚至走向世界。（记者：王春雨 杨思琪 徐凯鑫）

(责编：罗知之、章斐然)

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