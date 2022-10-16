中新社记者 陈溯

原标题：（经济观察）端稳14亿人饭碗 中国如何打造“大国粮仓”？

中新社北京10月15日电 10月16日是世界粮食日，今年中国粮食安全宣传周的主题是“保障粮食供给 端牢中国饭碗”。作为拥有14亿人口的大国，中国人的“饭碗”问题事关全球粮食安全。到如今，中国的人均粮食占有量为470公斤以上，已远高于世界平均水平。中国是如何“端稳饭碗”、如何打造“大国粮仓”的？

确保连年丰收

民以食为天，中国始终将粮食安全作为治国理政的头等大事，全力抓好粮食生产。近年来，面对新冠肺炎疫情、复杂多变的国际形势和日益频发的极端天气，中国对粮食安全的重视程度进一步“加码”。

在“米袋子”省长负责制基础上，全面落实粮食安全党政同责，压实各地保障粮食安全主体责任，着力稳定粮食生产面积，推动发展农业科技，在一系列重农惠农的举措之下，中国粮食生产克服了疫情、灾害性天气等重重挑战，实现连年丰收。

2021年度全国粮食总产量达到13657亿斤(1斤为500克)，连续7年保持在1.3万亿斤以上。据中国农业农村部农情调度，2022年秋粮收获进展顺利，目前已收获超六成，全年粮食丰收有望。

做到“手中有粮”

抓好粮食生产、取得连年丰收的同时，中国对粮食储备高度重视，全力打造“大国粮仓”。

国家粮食和物资储备局相关负责人向中新社记者表示，近年来，中国粮食储备规模和品种结构布局更趋合理。规模上，中央储备规模保持稳定，地方储备规模进一步充实。品种上，政府粮食储备品种结构不断调整优化，小麦、稻谷等口粮品种比例超过70%，京津沪渝等36个大中城市还建立了面粉、大米等成品粮储备。

据官方统计，从库存来看，中央储备粮规模保持稳定，地方储备粮能够满足产区3个月、销区6个月、产销平衡区4.5个月的市场供应，36个大中城市及市场易波动地区建立了一定数量的成品粮油储备。全国标准仓房完好仓容近7亿吨，仓储条件总体达到世界较先进水平。

中国加强粮食储备品种规模、结构和区域布局，增强了粮食储备应对突发事件、防范风险的能力，真正做到了“手中有粮，心中不慌”。

管好“大国粮仓”

前述负责人表示，“大国粮仓”需要守好、管好、用好。中国在建立完善储备体系的同时，还建立了一套流通、监管和应急保障体系。

流通方面，积极引导多元主体入市收购，粮食收购进展较为顺利，年均收购量在8000亿斤左右，没有出现大范围“卖粮难”和粮食抢购现象，产销协作持续深化，国内循环更加通畅高效。

监管方面，综合运用法律手段、科技手段构建违法违规行为“防火墙”，推动涉粮案件严查严处，根治粮食领域腐败问题；连续四年开展中央储备粮棉管理和中央事权粮食政策执行情况年度考核，强化内控治理，坚决守住管好“大国粮仓”。

应急保障方面，截至2021年末，全国52983个应急供应网点日供应能力达到160万吨，形成由都市区“1小时”、周边城市“3小时”、城市群“5小时”构成的“全国粮食135应急保障圈”，有效应对疫情大战大考，确保粮食持续稳定供应。

促进全球粮安

近日，世界粮食计划署发出警告称，全球粮食危机持续加深，仅在2022年的前几个月里，全球饥饿人口就从2.82亿激增到3.45亿，世界可能再次面临创纪录的饥饿年。

当前全球仍面临着严峻的粮食安全问题，中国在保障本国粮食安全的同时，积极参与全球粮食安全治理，持续加强与联合国粮农组织、世界粮食计划署等机构的合作，深入推进粮食领域南南合作，通过会议研讨、专家咨询、能力培训、交流互访等方式，与广大发展中国家分享中国在粮食仓储体系管理、产后节粮减损、促进小农户与市场衔接等方面的技术和经验，帮助发展中国家提升粮食安全保障水平，为提高全球粮食安全水平、改善全球营养状况贡献中国智慧和中国方案，推动落实联合国2030年可持续发展议程，深化粮食经贸合作，与世界各国共同保障世界粮食安全。(完)

(责编：罗知之、章斐然)

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