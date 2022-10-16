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中国兴趣消费潮流涌动 年轻人月支出占比近三成

2022年10月16日08:40 | 来源：中国新闻网
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原标题：中国兴趣消费潮流涌动 年轻人月支出占比近三成

中新社长沙10月15日电 (张雪盈)“我每年在兴趣消费上的支出约为5000元(人民币，下同)，既有联名款的洗发水、牙膏等生活用品，也有徽章、卡片等小型摆件，基本遵循按需购买的原则。”“95后”徐鑫(化名)说。

资料显示，2021年中国居民人均可支配收入35128元，比2012年的16510元增加18618元，累计名义增长112.8%。随着人均可支配收入不断提高，个性化、多元化消费需求与日俱增。IP联名、宠物周边、潮服潮玩、香熏游艺……“兴趣消费”几乎涵盖了所有能引起人们情感共鸣的消费品，具有迭代速度快、附加价值高、文化性强等特点。

2022年9月，艾媒咨询针对中国“90后”“00后”等一批新青年消费群体进行研究，发布了《2022年中国兴趣消费趋势洞察白皮书》。研究显示，近两年来，“兴趣消费”已形成一定产业规模，七成以上消费者的主要消费诉求为社交需求，蕴含着社交、悦己等情感属性的兴趣消费平均月支出占比为27.6%。

在22岁的棉花娃娃收集爱好者陈盈盈眼中，兴趣消费是年轻消费群体自身情绪、意识和个性的一种表达。“兴趣消费只有0次和无数次。”自2019年初次购买，陈盈盈现已拥有15只棉花娃娃。“父母认为娃娃占空间，但就像老一辈喜欢集邮、集票，收集棉花娃娃也只是我‘悦己’的一种手段。”

得益于兴趣消费的蓬勃发展，26岁的向荣还“小赚”了一笔。“大多数联名款都是一次性发售，部分‘入坑’较晚的玩家为收集全套周边产品，便会从‘前人’手上高价购买。”

记者发现，基于兴趣消费潮，年轻人的消费行为正与社交形成深度捆绑。“我喜欢盲盒，在为抽中自己属意的盲盒而感到惊喜的同时，也会因处理重复盲盒感到困扰。”拥有247个盲盒的陈婧表示，在盲盒交换与买卖过程中，社交的产生几乎是必然的；而与同好进行交流，无疑也增强了自身与品牌间的黏性。

在兴趣消费的影响下，线下消费场景也在不断创新，气味图书馆、POP MART城市旗舰店、APEDE MOD色彩概念店等与多元兴趣文化进行创新融合的线下体验店，正悄然成为年轻人打卡的“心头好”，在激烈市场竞争中占得“一席之地”。

“我喜欢和人交流，希望未来能有更多这样的线下体验店，让我们在近距离接触自己感兴趣的产品时，也能有机会认识更多同好，拓展自己的社交圈。”陈婧憧憬道。(完)

(责编：罗知之、章斐然)
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