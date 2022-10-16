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中车青岛四方机车车辆股份有限公司钳工首席技师郭锐代表：

“为祖国造最好的车”是我一生追求

本报记者 刘艳杰
2022年10月16日10:58 | 来源：光明日报
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原标题：“为祖国造最好的车”是我一生追求

【畅谈心声】

我永远忘不了那一天——2017年9月21日，具有完全自主知识产权的“复兴号”动车组在京沪高铁上一路风驰电掣，实现了时速350公里运营，使我国成为世界上高铁商业运营速度最高的国家。这辆“复兴号”上，有我亲手组装的转向架。

党的十八大以来，中国高铁一直坚定不移地走自主创新之路，铁路科技一次次实现突破，以前所未有的速度惊艳世界，成为代表中国形象的亮丽名片。

作为第一代高铁工人，我亲历了中国高铁10年来砥砺前行的每一步，也见证了“复兴号”创新实践的每一个瞬间。从“和谐号”到“复兴号”，我和我的团队为1600多列高速动车组装配过转向架。转向架，就像高铁的“腿”，高铁跑得又快又稳，全靠转向架和它的零部件。如今，这些列车已经安全运行超过40亿公里。

10年来，我带领团队完成创新攻关近500项，为公司创造效益6000多万元；10年来，与中国高铁一路同行，我自己也从普通工人成长为“大国工匠”。

交通强国建设必须持续提升科技创新能力。现在，我将工作重心放在了青年技能人才的培养上，我带领的工作室成员有420人，他们已全部取得技师或高级技师资格。

“为祖国造最好的车”是我一生追求和奋斗的目标。作为党的二十大代表，我将兢兢业业履职尽责，以饱满的精神开好这次大会，并把会议精神带回去，传递给更多的党员群众，鼓舞大家立足岗位，学技术、练本领，努力为实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献力量。

（本报记者刘艳杰采访整理）

(责编：罗知之、章斐然)
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