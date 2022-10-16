新华社记者周勉

原标题：功勋模范｜袁隆平团队：“禾下乘凉梦” 自有后来人

新华社长沙10月15日电 “袁老师逝世前，我们的杂交水稻单季亩产最高纪录是1152.3公斤，他生前一直希望能突破1200公斤。”湖南杂交水稻研究中心栽培生理生态室主任李建武说，今年他和同事们在全国设置了5个攻关试验点，其中一些试验点已实现了这一目标。

在“杂交水稻之父”袁隆平生前工作的湖南杂交水稻研究中心，袁隆平曾经像呵护稻子一样爱护并寄予厚望的年轻人已经成长起来，他们正沿着袁隆平的脚步，继续追寻着“禾下乘凉梦”。

从2011年“跟班学习”超级杂交稻单季亩产900公斤攻关，到2014年以骨干身份参与1000公斤攻关，再到2020年、2021年连续两年实现第三代杂交水稻双季亩产突破1500公斤时“挑大梁”……37岁的李建武在成长过程中，深刻感受到袁隆平对年轻人的关爱与信任。

2008年冬天，当时还未毕业的李建武以实习生身份前往三亚参与科研试验。一天，到试验田查看的袁隆平被一处“种得特别好”的田块吸引，便问“是哪个种的？”李建武被指导老师邓启云拉到袁隆平面前，看着晒得黝黑的李建武，袁隆平连问了好几个问题，李建武都对答如流。

下田，才是成功的“捷径”。李建武一直谨记袁隆平的教诲，每次攻关试验，都需要试验田所在地农民的配合。为了说服和指导大家，李建武总会连续几个月与老乡同吃同住同下田，确保精心设计的栽培方案能顺利实施。

从2018年袁隆平提出“三分地养活一个人”粮食高产绿色优质科技创新工程（简称“三一工程”）开始，李建武就一直是项目的主要负责人。2021年，“三一工程”增产粮食20.9万吨，新增经济效益4.3亿元。同年10月，他又和同事们将第三代杂交水稻双季亩产的纪录，从2020年的1530.76公斤提高到1603.9公斤。

我国有10多亿亩盐碱地。袁隆平曾说，希望能在其中“再造亿亩良田”，并于2019年提出了“近期实现育种突破、中期提高技术集成度、远期实现产能效益双提升”的三个目标。

今年3月16日，实现这个梦想迈出了重要一步：由来自全国7个省的11家单位组成的国家耐盐碱水稻技术创新中心正式挂牌。牵头单位湖南杂交水稻研究中心组建了专门团队，“80后”“90后”年轻人占团队总人数的70%。

1986年出生的湖南杂交水稻研究中心试验基地管理处副处长郭夏宇的主要工作，就是往来于东北、西北、华南和华东的四个区域中心，和专家们一起持续攻关耐盐碱水稻的相关课题。

郭夏宇说，年轻人干劲特别高，常常到了晚上10点多，湖南杂交水稻研究中心办公楼还灯火通明。

努力换来了令人兴奋的成果：目前，他们在全国完成了近10万亩盐碱地改良，完成耐盐碱水稻种植60万亩。内蒙古兴安盟、新疆喀什、海南崖州、江苏南通等试验田纷纷创造了不同类型盐碱地水稻亩产新纪录。此外，他们还在土壤定向调节剂、植物生长调节剂等方面取得了突破。

“我在袁老师身边工作、学习了近10年时间，他一直告诫我们年轻人‘种田无小事’。”郭夏宇说，“对耐盐碱水稻的培育，尤其体现了这句话的分量。把荒地变良田，这是我们维护国家粮食安全的一个重要举措。”

30岁的米微微一直记得袁隆平重视杂交水稻国际推广的种种细节。“以前只要中心举办国际培训班，袁老师都会亲自给来自各国的学员颁发结业证书。”米微微2015年进入湖南杂交水稻研究中心产业处工作。在她印象中，袁隆平每次都会事先了解每个学员的国籍，然后根据当地杂交水稻的具体情况，向学员们叮嘱几句。

尽管由于新冠肺炎疫情，培训班的形式由线下改为线上，但米微微和同事们并没有中断杂交水稻的国际推广。

这两年，她一直忙着协助在海外的中国专家和工作人员更新课件，保证培训内容能契合当地实际。去年，他们通过“云授课”等方式，为马达加斯加100多名农技人员集中授课，让他们更好地为当地农民服务。

一年多前，在尼日利亚，湖南杂交水稻研究中心开始了杂交水稻产业链开发，并与当地开展技术培训合作，进行杂交水稻种子生产试验。在几内亚，中心也开始和当地有意愿投资参与杂交水稻产业开发的企业接触……

(责编：罗知之、章斐然)

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